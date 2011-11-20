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سطيف: حجز 3،5 كلغ من الكيف المعالج الموجه للترويج

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 37 مرات

سطيف - وضعت مصالح أمن ولاية سطيف حدا لنشاط مروجين خطيرين للمخدرات ينشطان بالمنطقة الجنوبية للولاية و حجزت كمية مقدرة ب 3،5 كلغ من مادة الكيف المعالج، حسب ما علم اليوم الاثنين من ذات السلك الأمني.

وأوضح مسؤول خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني أن عملية توقيف مروجي المخدرات تمت بعد استغلال معلومات تفيد بقيام شخصين (2) بترويج المخدرات بالمنطقة الجنوبية للولاية، مردفا أن بعد مباشرة تحريات موسعة تم تحديد هوية و نشاط المشتبه فيهما و رصد تحركاتهما.

وبعد صدور إذن بتفتيش مسكنيهما عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان (50 كلم جنوب سطيف)، عثرت المصالح المعنية على كمية تقدر ب 3،5 كغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي يقدر ب 150 ألف د.ج كعائدات من ترويج المخدرات، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وأنجز ملف جزائي في حق الموقوفين عن تهمة "حيازة المخدرات لغرض البيع" أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهما رهن الحبس.

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سطيف: حجز 3،5 كلغ من الكيف المعالج الموجه للترويج
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 37 مرة   شارك

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