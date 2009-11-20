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كوفيد-19: غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

 الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الاثنين في بيان لها عن غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما  كإجراء احترازي من انتشار وباء كوفيد-19.

و جاء في بيان و كالة عدل الذي نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع فايسبوك " تعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مكتتبيها،أنه تم غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي للوقاية من إنشار الوباء وسط المكتتبين" .

و أوضح المصدر ذاته ان هذا القرار جاء بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) وسط موظفي وعمال الوكالة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق .

و امام هذا الوضع، دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كافة عمالها وموظفيها ومكتتبيها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر و احترام التدابير الوقائية الرامية للحد من انشار الوباء .

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كوفيد-19: غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 10:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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