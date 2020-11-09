Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تقديم إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 10:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
تقديم إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة

تيبازة - قدمت والي تيبازة لبيبة ويناز يوم الأحد إعانات مالية لصالح عائلات ضحايا حرائق الغابات بقوراية (تيبازة) التي أودت بحياة شخصين و تسجيل خسائر في الثروة الغابية و الحيوانية. 

وبعد أن جددت والي تيبازة، في لقاء عقدته بمقر دائرة قوراية مع ضحايا الحرائق، التعبير عن "أسفها" لسقوط ضحايا جراء حرائق الغابات المسجلة نهاية الأسبوع بقوراية، أكدت أن جميع مصالح الدولة مجندة لتقديم يد المساعدة والدعم اللازمين للضحايا و الذين فقدوا "أفرادا من عائلتهم و تضررت منازلهم و فقدوا ماشيتهم و فلاحتهم".

وأضافت لبيبة ويناز أمام عائلات الضحايا أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد كلفها "بتقديم إعانة مالية بعثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لعائلتي الضحيتين"، المرحومين محمد بومليد و بلقاسم خضري، اللذين لقيا حتفهما بينما كانا يحاولان إنقاذ ماشيتهم.

كما جددت التأكيد على تعويض جميع المتضررين الذي تسببت لهم الحرائق في خسائر سواء في الثروة الغابية أو المحاصيل الفلاحية أو الثروة الحيوانية.

وبالمناسبة أوضحت والي تيبازة أن اللجان المنصبة لتقييم الخسائر في إطار عمل خلية الأزمة أحصت 20 سكنا هشا تضررت سيتم التكفل بأصحابها في إطار برنامج السكن الاجتماعي.

إقرأ أيضا: تيبازة: 10 حرائق مست 12 قرية

وكان الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد قد أكد يوم أمس السبت لدى تنقله لمدينة قوراية للاطلاع على الوضعية و تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا أن "فرضية الفعل الإجرامي" غير مستبعدة بعد الحرائق المهولة التي اندلعت الجمعة بغابات المنطقة و التي تسببت في مقتل شخصين، مشددا على تطبيق القانون بصرامة.

وفي تصريح صحفي لدى وقوفه على الوضعية قال الوزير الأول الذي كان مرفوقا بقائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، و المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أنه "قرر الوقوف شخصيا" على الوضعية بالولاية تضامنا مع المتضررين، معلنا عن فتح "تحقيق عميق" لمعرفة أسباب اندلاع تلك الحرائق.

وتسببت تلك الحرائق المجهولة المصدر التي اندلعت مساء الجمعة في نفس الوقت عبر عدد من ولايات الوطن في هلاك شخصين بقوراية (تيبازة)، فيما بلغ عدد المصابين ل50 جريحا على المستوى الوطني، ناهيك عن الخسائر في الثروة الغابية و الحيوانية و الزراعية.

وبقوراية، فقد بلغت ألسنة النيران، بسبب سرعة الرياح و التيارات الهوائية الساخنة المسجلة، لخمسة دواوير و هي إملحاين و نهاية و سعدون و اعاشورن و إزغران و واد السبت ما جعل السلطات المحلية تقدم على إجلاء بعض سكانها كإجراء احترازي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تقديم إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 10:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.09

الحوار السياسي الليبي هو أفضل فرصة منذ العام 2014 لتحقيق المصالحة الوطنية

20.11.09

غرداية / كوفيد-19: إعادة تفعيل جهاز اليقظة والإنذار الصحي

20.11.09

تقديم إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات بتيبازة

20.11.09

كوفيد-19: غلق الوكالة الجهوية عدل الجزائر شرق لمدة 15 يوما

20.11.09

فتح قنصليات بالمناطق الصحراوية المحتلة تحديا غير مسبوق لميثاق الاتحاد الافريقي

20.11.09

قضية الخليفة بنك: إستئناف الجلسة لليوم الثاني على التوالي لإستجواب باقي المتهمين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب