Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سكيكدة : أحكام ما بين عامين و 4 سنوات سجنا في حق رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

سكيكدة- أدانت محكمة الجنح الابتدائية لعزابة (شرق سكيكدة) يوم الأحد كل من رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق بأربع (4) سنوات سجنا و عامين أحدهما غير نافذ على التوالي عن تهم فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.

كما أدانت ذات المحكمة أحد المقاولين الذي كان متابعا في ذات القضايا بثلاث (3) سنوات سجنا في حين استفادت مديرة الأشغال العمومية لولاية سكيكدة بالبراءة .

وكان كل من رئيس بلدية سكيكدة السابق (م. ب) و الرئيس الأسبق (ك. ط) متهمين بجنحة "تبديد أموال عمومية" كلفت خزينة الدولة حوالي 1,1 مليار دج في مشاريع استمرت لسنوات و كان من المفترض أن تسلم في ظرف أشهر قليلة و أخرى لم تسلم بعد, في حين لم ينطلق أحد المشاريع من الأساس, حسب ما ورد في قرار الإحالة.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقات معمقة حول ثلاث (3) صفقات أبرمتها مصالح بلدية سكيكدة خلال العهدة الانتخابية للرئيس الأسبق لذات البلدية (ك. ط) و استمرت إلى غاية عهدة السابق (م. ب) الذي خلفه على رأس هذه الجماعة المحلية.

اقرأ أيضا :  تأجيل جلسة استئناف محاكمة النائب البرلماني بهاء الدين طليبة إلى 22 نوفمبر

وقد تورط في هذه الصفقات, بالإضافة لرئيسي البلدية المذكورين, إطارات بذات الجماعة المحلية و إطار آخر بمديرية الأشغال العمومية و مقاولين, حيث تمحور التحقيق حول طريقة منح هذه الصفقات و مدى توافقها مع الشروط القانونية المحددة في قانون الصفقات العمومية و مدى مراقبة التنفيذ الصارم للإجراءات المتبعة و كذا مدى احترام آجال تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقات و الملحقات التابعة لها من قبل المقاولين و تحديد بكل دقة كل الأخطاء و التناسي أو التدليس و من المتسبب فيها.

وقد كشفت التحقيقات عن التغاضي المتعمد بخصوص التأخر الكبير في تسليم المشاريع و الذي بلغ سنوات خصوصا في مشروع تهيئة كورنيش سطورة و غيرها من المشاريع.

للإشارة فقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق.

كلـمات مفتـاحيــة :
سكيكدة : أحكام ما بين عامين و 4 سنوات سجنا في حق رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.08

قضية بنك الخليفة : متهمون يتراجعون عن تصريحاتهم التي تدين عبد المِؤمن خليفة

20.11.08

نقل بحري: إطلاق خط لنقل العتاد المدولب من وهران إلى أليكانت

20.11.08

تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر: بن عيادة يعوض عطال المصاب بكوفيد-19

20.11.08

وليد يتباحث مع منسق الأمم المتحدة بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات…

20.11.08

سكيكدة : أحكام ما بين عامين و 4 سنوات سجنا في حق رئيسي بلدية سكيكدة السابق و الأسبق

20.11.08

حوادث المرور : وفاة 5 أشخاص وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع