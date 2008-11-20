تسجيل مشروع لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 بين خنشلة و بابار

خنشلة- كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي يوم الأحد بولاية خنشلة عن تسجيل دائرته الوزارية لمشروع يقضي بإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 80 بمقطعه الرابط بين بلديتي خنشلة وبابار على مسافة 30كلم.

وأكد الوزير خلال معاينته لمدى تقدم الأشغال بورشة مشروع إعادة تأهيل ازدواجية الطريق الوطني رقم 88 "أ" على مسافة 11 كلم أن الغلاف المالي المرصود لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين بابار وخنشلة يقدر ب2,7 مليار دج معتبرا أن من شأن إنجاز هذا الطريق "التقليل من حوادث المرور التي يعرفها هذا المحور".

وأضاف السيد شيعلي أنه سيشرع في سياق منفصل في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق المنفد الرابط بين خنشلة وباتنة نحو الطريق السيار (شرق-غرب) على مسافة 74 كلم "بداية من شهر يناير من السنة المقبلة".

كما أعلن وزير الأشغال العمومية عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 300 مليون دج لإعادة تأهيل لطرقات الولاية والقضاء على "النقاط السوداء" عبر مختلف بلدياتها.

و جدد السيد شيعلي خلال استماعه لعرض تقني حول مشروع لإنجاز منشأة فنية على وادي تمقرة للربط بين بلديتي طامزة وبابار التأكيد على أن "الدولة خصصت أغلفة مالية معتبرة لفك العزلة عن مناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن من خلال ربطها بشبكة طرقات مع فتح وتهيئة المسالك الريفية بغية تسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من وإلى هذه المناطق".

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و خلال معاينته لمدى تقدم نسبة أشغال مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 7 ببلدية خيران، شدد الوزير على "ضرورة احترام الآجال التعاقدية وتسريع وتيرة الأشغال مع مراعاة معايير الجودة والسلامة".

وأبدى الوزير شيعلي ارتياحه لوتيرة إنجاز منشأتين فنيتين دخلتا اليوم حيز الخدمة بقرية "فريجو" ببلدية ششار وهما الإنجازين اللذين تطلب تجسيدهما غلافا ماليا يأزيد من 57 مليون دج.

للإشارة، فقد أشرف السيد شيعلي خلال هذه الزيارة على تدشين مقر قسم فرعي للأشغال العمومية بعاصمة الولاية خاص بالعتاد و كذا على توزيع مقررات استفادة من كاسحات للثلوج وآلات حفر وشاحنات على القسمات الفرعية للأشغال العمومية لكل من دوائر قايس وبوحمامة الحامة.