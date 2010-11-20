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حرائق الغابات: 41 حريقا ب8 ولايات خلال يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 08:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 56 مرات
حرائق الغابات: 41 حريقا ب8 ولايات خلال يوم الجمعة

الجزائر - تم تسجيل 41 حريقا غابيا خلال يوم أمس الجمعة 6 نوفمبر، مست ثمان (08) ولايات من الوطن، حسبما أفاده، اليوم السبت، بيان لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

واستنادا لأخر حصيلة حرائق الغابات خارج الأرياف، اليوم السبت 7 نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا (10سا00)، تشير الوزارة الى أن 41 حريق تم تسجيله أمس الجمعة، 6 نوفمبر، عبر ثمان (08) ولايات و هي تلمسان و البليدة و سيدي بلعباس و وهران و الشلف و عين تموشنت و تيبازة و كذا مستغانم.

و حسب المصدر ذاته، سجلت ولاية تلمسان أكبر عدد من بؤرة حريق، أي (15) تمت السيطرة عليها، متبوعة بالبليدة مع تسعة (09) حرائق، منها ثمان (08) تم اخمادها و حريق واحد لا يزال مندلعا و كذا سيدي بلعباس مع (06) بؤر حريق تمت السيطرة عليها بالكامل.

و سجلت ولاية وهران أربع (04) بؤر حريق تمت السيطرة عليها بالكامل، بينما تتعرض ولاية الشلف الى ثلاث (03) بؤرة حريق مندلعة، في حين شهدت ولاية عين تموشنت (02) بؤر حريق تمت السيطرة عليهما.

كما سجلت ولايات تيبازة و مستغانم بؤرة حريق واحدة بكل منهما، تمت السيطرة عليها.

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وأكدت الوزارة أن "غالبية الحرائق قد مست المنطقة الغربية والوسطى الغربية من البلاد حيث اندلع 28 و13 حريقًا على التوالي، والسبب في ذلك يعود أساسًا إلى الرياح القوية التي تم تسجيلها، فضلاً عن الجفاف المتزايد ودرجات الحرارة المرتفعة خلال الموسم".

كما أفاد المصدر ذاته بمقتل شخصين اثنين، يملكان حظيرة دجاج تقع ببلدية قوراية (تيبازة)، زيادة على إجلاء نحو ثلاثين مواطن اختنقوا بسبب الدخان.

وكإجراء وقائي، تم غلق الطريق الوطني رقم 11 بعد ظهر يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، أتت حرائق الغابات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 42.338 هكتارً خلفتها 3292 بؤرة. وعلى مستوى الغابات، تأثر 15587 هكتارا (أي 37? من إجمالي المساحة التي غطاها الحريق)، بينما تأثر 13552 هكتارا على مستوى الأدغال (أي 32% من إجمالي مساحة حريق)، في حين غطت الحرائق 13199 هكتارًا من الأحراش (أي 31% من إجمالي مساحة الحريق).

و أضاف ذات المصدر أن هذه الأرقام تمثل متوسط 22 بؤرة في اليوم ومساحة 12.86 هكتار لكل بؤرة.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 10:16
كلـمات مفتـاحيــة :
حرائق الغابات: 41 حريقا ب8 ولايات خلال يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 08:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 56 مرة   شارك

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