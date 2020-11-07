حرائق الغابات بتيبازة: فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة -

وزارة التعليم العالي: رحلة خاصة السبت المقبل لفائدة الطلبة الممنوحين للدراسة في اسبانيا -

ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي جبايتك في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة -

الدورة الودية اسماعيل خباطو : نادي بارادو يطيح بشبيبة القبائل (1-0) ويخطف المرتبة الثالثة -

كأس أمم إفريقيا-2021: الكاف ترفض حضور الجمهور في المباريات التصفوية المقبلة -

أدرار: مشاريع في شتى القطاعات لفائدة بلديات ومناطق الظل بدائرة أولف -

كوفيد-19 : بيع الأقنعة الواقية في الفضاءات التجارية دون أي رخصة مسبقة -

وفاة المجاهد والمحكوم عليه بالإعدام سابقا عبد القادر قروج المدعو جيلالي -

حملة شجرة لكل مواطن : غرس 5ر11 مليون شجرة منذ 2019 -

تكوين مهني-دخول : انطلاق التسجيلات يوم الأحد -

حبوب : توقعات بتحقيق انتاج عالمي قياسي يبلغ 2.750 مليون طن في 2020 (فاو) -

تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات على مستوى 10 ولايات -

وهران : المعالجة الفورية تنقذ بساتين البرتقال من أضرار ذبابة سيراتيت -

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى بذل جهود لحماية كوكب الأرض من الآثار المدمرة للحرب -

الأمم المتحدة تدعو إلى جهود طارئة لتجنب حدوث وباءين كبيرين بسبب الحصبة وشلل الأطفال -

الدبلوماسي نبيل قلقول في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لهيئة الأمم المتحدة -

حرائق الغابات بقوراية (تيبازة) : هلاك شخصين و تسجيل عدد معتبر من ضحايا الإختناقات -

معتقل اكديم ازيك نعمة أسفاري يندد بتقاعس الأمم المتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية -

أداء صلاة الجمعة عبر مختلف ولايات الوطن في أجواء ممزوجة بين الفرحة و الالتزام بتدابير الوقاية -