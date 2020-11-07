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ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي &quot;جبايتك&quot; في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم السبت في بيان لها عن إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" في مركزين جواريين للضرائب على مستوى ولايتي البويرة والجزائر العاصمة و ذلك في اطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة الإدارة الجبائية.

وجاء في البيان الذي نشرته على موقعا الرسمي: " في اطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة  الادارة الجبائية في جانبه المتعلق بالرقمنة، تنهي المديرية العامة للضرائب  الى علم المكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب الجواري الجزائر وسط ( الجزائر العاصمة) و كذا المركز الجواري للضرائب عين بسام (ولاية البويرة) بإطلاق النظام المعلوماتي (جبايتك) على مستوى هذه المراكز". 

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وعليه، دعت الادارة الجبائية المكلفين بالضريبة المعنيين التقرب من مصالح المراكز الجوارية للضرائب المذكورة من اجل الاستعلام عن كيفيات القيام بالتزاماتهم الجبائية في اطار النظام المعلوماتي "جبايتك".

آخر تعديل على السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:36
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ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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