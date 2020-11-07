ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة

وجاء في البيان الذي نشرته على موقعا الرسمي: " في اطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة الادارة الجبائية في جانبه المتعلق بالرقمنة، تنهي المديرية العامة للضرائب الى علم المكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب الجواري الجزائر وسط ( الجزائر العاصمة) و كذا المركز الجواري للضرائب عين بسام (ولاية البويرة) بإطلاق النظام المعلوماتي (جبايتك) على مستوى هذه المراكز".
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وعليه، دعت الادارة الجبائية المكلفين بالضريبة المعنيين التقرب من مصالح المراكز الجوارية للضرائب المذكورة من اجل الاستعلام عن كيفيات القيام بالتزاماتهم الجبائية في اطار النظام المعلوماتي "جبايتك".