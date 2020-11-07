بنوك : تدشين وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بالقليعة

الجزائر - أعلن القرض الشعبي الجزائري يوم السبت في بيان له عن افتتاح وكالة جديدة بالقليعة (تيبازة) الأحد.

وسيترأس مراسم التدشين الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني، دحماني محمد، بحضور السلطات المحلية وإطارات سامية من البنك، يضيف البيان.

وأكد المصدر أنه "مع افتتاح وكالة جديدة تابعة لمجمع الاستغلال بالبليدة، يفتخر القرض الشعبي الجزائري بأن يعلن ان شبكة الاستغلال الخاصة به تحصي حاليا 152 وكالة موزعة عبر التراب الوطني".

وأوضح القرض أن "هذا العمل يندرج في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى توسيع شبكة الاستغلال والمساهمة في تنمية الشمول المالي".

وأضاف ان "هذا الانجاز عزز توجه القرض الشعبي الجزائري بصفته بنكا جواريا في الاصغاء لزبائنه".

وأكد القرض الشعبي الجزائري أنه بانخراطه في هذه الديناميكية فإنه يضع تحت تصرف زبائنه خبرة وتجربة أكيدة مدعمة بجودة الخدمات ومجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي تلبي تطلعاتهم.

علاوة على ذلك، يضع البنك عبر صفحته على الفايسبوك التي تعد قناة اتصالية اضافية مجموعة منتجاته وخدماته.