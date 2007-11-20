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تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات على مستوى 10 ولايات

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات على مستوى 10 ولايات

الجزائر - تواصل مختلف وحدات الحماية المدنية عمليات إخماد حرائق الغابات التي نشبت على مستوى 10 ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية, حسب ما أفاد به يوم السبت مسؤول بالمديرية العامة للحماية المدنية.

أوضح العقيد عاشور فاروق مدير الاتصال و الاحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية في تصريح لوأج أن هذه الحرائق الغابية نشبت على مستوى كل من ولايات تيبازة, سيدي بلعباس, بومرداس, تلمسان, تيزي وزو, وهران, مستغانم, بجاية, الشلف و المدية مبرزا أن ولاية تيبازة لوحدها سجلت 10 حرائق غابية خلفت وفاة شخصين من جنس ذكر حاصرتهما النيران داخل مدجنة بدوار واد مهابة ببلدية قوراية.

كما تمكنت وحدات التدخل للحماية المدنية في نفس الفترة على مستوى عدة مداشر وقرى ببلدية قوراية (تيبازة) من إجلاء 25 شخصا كانوا محاصرين من النيران حيث تم التكفل بهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وذلك بحضور المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوغلاف بوعلام وكذا والي تيبازة للوقوف على الوضعية عن قرب.

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كما أضاف العقيد عاشور أن مصالح الحماية المدنية سخرت حوالي 80 شاحنة مجهزة و 150 عون من مختلف الرتب للتدخل على مستوى ولاية تيبازة مدعمة بحوامتين (02) إلى جانب تدعيم جهود التدخلات بأرتال متنقلة من مصالح الحماية لولاية الجزائر وكذا الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل من أجل اخمادها و حماية السكان القاطنين بمحاذاة بؤر النيران و كذا الغطاء النباتي.

وفي ذات الصدد أكد ذات المسؤول أن عمليات التدخل من أجل إخماد سلسلة الحرائق الغابات لاتزال متواصلة.

آخر تعديل على السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 12:58
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تواصل عمليات إخماد حرائق الغابات على مستوى 10 ولايات
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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