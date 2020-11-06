تحضير ''خبز الملة''...عادة تراثية متميزة في طبخ البدو الرحل بمنطقة البرمة الحدودية

ورقلة- يعتبر تحضير ''خبز الملة'' المعروف بـ''خبز الصحراء'' من بين أشهر عادات الطبخ التي لازالت راسخة في مشاهد الحياة اليومية للبدو الرحل بدائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب/شرق ورقلة).

وتعد ''كسرة الملة" أو "خبز الملة'' نوع من الخبز التقليدي الذي يطهى داخل الرمل الصحراوي الناعم بواسطة الجمر والذي يطلق عليه محليا اسم ''البوغة", كما أوضح عبد القادر, مربي إبل بمنطقة القلتة بضواحي البرمة.

وأوضح أن هذا النوع من الخبز التقليدي يتم تحضيره عادة من قبل الرجال في الهواء الطلق, إذ يحتاج إلى قوة وعناية عالية لمزج الخليط المكون من الدقيق والماء والقليل من الملح للحصول على عجين لين, مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب مزج المكونات مع إضافة الماء شيئا فشيئا الى غاية الحصول على عجينة جيدة.

وبعد ذلك تشكل من العجين براحة اليد وأطراف الأصابع, خبزة كبيرة دائرية الشكل يبلغ ارتفاعها حوالي 2 سم, ويمكن كما قال عبد القادر, حشو الخبز بصلصة طماطم يضاف اليها بعض الخضر كالفلفل والبصل بعد تقطيعهما إلى قطع صغيرة يمزج معها توابل, مشيرا في الوقت ذاته أن هناك من يفضل استهلاك خبز الملة بدون حشو. قبل طهي الخبز, تترك العجينة الدائرية للراحة بعض الوقت و في هذه الأثناء تشعل النار على الرمل و تحفر دائرة في وسط الرماد يوضع بها الخبز ويغطى بالرمل والرماد الساخن لكي يطهى من الجانبين لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

بعد ذلك, يخرج خبز الملة من تحت الرمل و الرماد و ينظف بعناية ليكون بعدها جاهزا للإستهلاك مع الملفوف أو اللحم المشوي, بالإضافة إلى الشاي الصحراوي بالنعناع.

وذكر السيد عبد القادر أيضا أن ''خبز الملة'' يستخدم كذلك في تحضير طبق آخر يسمى ''الفتفوتة'' أو ''التقلة'' الذي يتم تقديمه في صحن كبير أو قصعة من الخشب يمكن أن يلتف حولها عدة أشخاص.

وتتكون هذه الأكلة المميزة والمعروفة لدى سكان المناطق الصحراوية, على غرار البدو الرحل والطوارق في أقصى جنوب البلاد, باعتبارها مصدر غذاء أساسي بالنسبة لهم, من ''خبز الملة'' الذي يتم تفتيته أو تقطيعه لقطع صغيرة ثم يسقى بصلصة متكونة من الطماطم والخضر وقطع من لحم الضأن أو الجمل.

اقرأ أيضا : عادات الطبخ بغرداية: تهافت كبير على الكوسة المحلية بأسواق المنطقة

جهود للمحافظة على التراث الثقافي وديوان للسياحة في الأفق بالبرمة

وعلى الرغم من نقص الموارد المالية, تبذل الحركة الجمعوية بدائرة البرمة الحدودية على غرار جمعية ''الأصالة'' الثقافية جهودا حثيثة من أجل حماية التراث الثقافي للمنطقة, بما في ذلك فن الطبخ التقليدي الذي يحتاج إلى تثمين, حسب رئيس الجمعية علي زنقي.

و'تعد مرافقة الحرفيين وتنظيم النشاطات ذات الطابع الثقافي والفني, سيما المهرجان السنوي المحلي للإبل وخرجات مدرسية لفائدة التلاميذ, من بين أبزر النشاطات التي تعتمد عليها الجمعية التي نشأت سنة 2016.

وأكد ذات الفاعل الجمعوي على أهمية تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز الجذب السياحي الصحراوي, من خلال تطوير مختلف الأنماط السياحية , على غرار سياحة الخرجات والسياحة الثقافية والتاريخية والسياحة العلمية وغيرها.

وفي سياق متصل, ذكر رئيس مصلحة السياحة بالمديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية, العايش محجوبي أن مساعي القطاع تتجه نحو استحداث ديوان للسياحة بالبرمة, وكذا تنظيم تبادلات شبانية بين شباب البرمة ومختلف بلديات الولاية, مشيرا أن مديرية القطاع تعمل على تطوير النشاط السياحي بهذه المنطقة التي تتمتع بإمكانات سياحية هامة, لاسيما من خلال اقتراح استحداث مكتب إعلام وتوجيه سياحي ومركز للصناعة التقليدية.

وفي الاطار ذاته أبرز ملاحظون محليون من جهتهم أهمية ترقية فن الطبخ المحلي الذي يمثل اليوم أحد عوامل الجذب السياحي, إلى جانب تثمين المقومات الطبيعية التي تزخر بها هذه المنطقة من الجنوب الشرقي للوطن التي تتميز بالجولات نحو أعماق المناطق الصحراوية.

كما اعتبروا أن دائرة البرمة الحدودية المعروفة بكونها من بين أهم مناطق الصناعة الغازية والبترولية في الجزائر, يمكن أن تصبح وجهة سياحية ''بامتياز'' بفضل ما تزخر به من مناظر طبيعية عذراء على غرار الكثبان الرملية التي يتميز بها العرق الشرقي الكبير.