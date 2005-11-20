كوفيد19/البويرة : غلق احترازي لثلاث مدارس ابتدائية

البويرة - تم إغلاق ثلاثة مدارس ابتدائية منذ أمس الأربعاء ببشلول والأصنام (شرق البويرة)، بصفة مؤقتة، وهذا اثر اكتشاف بعض الحالات المشتبهة ذات علاقة بجائحة كوفيد-19 في صفوف أطقمها الإدارية ، وفق ما جاء في بيان لديوان الوالي.

وأفادت مصالح ديوان الوالي بقرار غلق ثلاث مدارس مؤقتا، واحدة بالأصنام واثنين بببشلول، أثر اكتشاف بعض الحالات المشتبهة في صفوف أطقمها الإدارية، وذلك بغرض السماح للجان العلمية بهذه المؤسسات بإجراء التحاليل والتحقيق الطبي.

ويتعلق الأمر بالغلق المؤقت للمدرستين الابتدائيتين "موهوب حموش" و"شراراك سليمان" ببشلول لغاية الأحد المقبل، في انتظار نتائج الاختبارات والتحاليل التي تمت على الأشخاص المشتبه إصابتهم بالعدوى. كما تم غلق مدرسة "حداد أحمد" بالأصنام، من أجل السماح للفرق الصحية واللجان العلمية بإجراء تحقيق وبائي بالمؤسسة.

كما أشار ذات المصدر إلى انه "سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فور ظهور نتائج التحاليل والتحقيقات، سواء تعلق الأمر بتمديد غلق هذه المدارس أو إعادة فتحها".

وقد أثار إعلان الغلق هذا قلقا كبيرا لدى عديد العائلات وأولياء التلاميذ الذين قرر بعضهم منع أولادهم من الذهاب إلى المدارس، منذ أمس الأربعاء.

وكان والي البويرة، لكحل عياط عبد السلام، قد حذر من موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، اثر ملاحظة تراخي السكان خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا المواطنين إلى التقيد الصارم بالقواعد الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت البويرة على غرار ولايات أخرى من ارض الوطن "ارتفاعا مقلقا" في حالات الإصابة بكوفيد-19، وفق ما ذكره الوالي.

وسعيا منها لوضع حد لموجة جديدة من انتشار الفيروس، بادرت ولاية البويرة، أمس الأربعاء إلى إطلاق حملة تنظيف وتطهير واسعة تستهدف المدن والمؤسسات التعليمية وضواحيها ببشلول والأصنام والأخضرية ومشداله.