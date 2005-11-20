إبراهيم مراد: 2021 ستكون سنة "التكفل ورد الاعتبار" لمناطق الظل

بومرداس - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد اليوم الخميس ببومرداس، بأن "سنة 2021 ستكون سنة التكفل ورد الاعتبار لمناطق الظل" عبر الوطن من خلال "الأغلفة المالية الهامة" التي سيتم رصدها للغرض في قانون المالية للسنة القادمة.

وأوضح السيد مراد في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد ومعاينة لعدد من المشاريع التنموية الجاري تجسيدها على مستوى مناطق الظل بالولاية، بأنه سيتم من خلال قانون المالية لسنة 2021 الذي سيصادق عليه قريبا، "تخصيص أرصدة مالية معتبرة" للولايات "توجه في معظمها لتغطية والتكفل بتمويل حاجيات المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى مناطق الظل عبر الوطن".

وسيتم تخصيص نسبة كبيرة من الأموال المرصودة من خلال قانون المالية المذكور، يضيف مستشار رئيس الجمهورية، "لإعادة الاعتبار وتحسين ظروف العيش بما يزيد عن 15.000 منطقة ظل"، التي "أهملت تنمويا منذ عدة سنوات" من خلال "تجسيد عدد كبير من المشاريع التنموية على مستواها".

وبالرغم من الصعوبات المالية، يردف السيد مراد قائلا، فقد تم خلال سنة 2020، "التي كانت صعبة من حيث التمويل"، "الاجتهاد" في تغطية الحاجيات المالية ل"مشاريع تنموية كثيرة" بهذه المناطق من خلال المخططات التنموية القطاعية والمحلية، حيث تمكنت السلطات المحلية، بفضل ذلك، من "إطلاق والشروع في إنجاز عديد المشاريع التنموية في هذا الإطار".

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ومن بين أهم المشاريع التنموية التي توقف عندها السيد مراد مطولا، مشروع دعم التزود بالماء الشروب ورفع قدرات التخزين الذي يستهدف 11.000 نسمة بقرى ومداشر بلديات الأربعطاش وقدارة وخروبة - غرب الولاية - حيث بلغت نسبة الإنجاز به نحو 75 بالمائة ويرتقب تسليمه مع نهاية السنة الجارية.

كما عاين مستشار رئيس الجمهورية ببلدية قدارة مشروع تجديد قنوات شبكة نقل المياه الشروب لفائدة 4.200 نسمة منتشرة عبر قرى "أمصطاص" و " بولزازن" و "إيشوبار" و "عبد الجليل"، حيث بلغت نسبة إنجازه 60 بالمائة ويرتقب تسليمه ووضعه في الخدمة نهاية 2020، حسب التوضيحات المقدمة بعين المكان.

وبسيدي منصور ورزازقية وبن حرشاو ببلدية الأربعطاش - غرب الولاية - توقف المستشار مطولا عند مشروع تزويد 500 عائلة على مستوى هذه القرى بالغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90 بالمائة ويرتقب الوضع في الخدمة مع نهاية السنة الجارية.

ومن بين أهم ما تضمنته الزيارة كذلك معاينة إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بمنطقة "بودغاغن" ببلدية الخروبة ومنطقة سيدي منصور ببلدية الأربعطاش و مشروع إنجاز مساحة لعب مجهزة بالعشب الإصطناعي ببلدية خميس الخشنة و مشاريع تتعلق بإعادة تهيئة المدارس و توصيل الكهرباء و تعبيد الطرقات.