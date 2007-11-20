حجز قرابة 5 كلغ من الكيف المعالج بمعسكر وتيارت (شرطة)

معسكر - حجزت مصالح الشرطة بولايتي معسكر وتيارت قرابة 5 كلغ من الكيف المعالج وأوقفت شخصين خلال عمليتين مختلفتين، حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات السلك الأمني.

وقد أوقفت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر أمس الأربعاء مروج للمخدرات مع حجز 3 كلغ و 175 غرام من الكيف المعالج، حسب خلية الإعلام للأمن الولائي.

وقد أوقفت الشرطة هذا الشخص على مستوى نقطة مراقبة لها بمدخل مدينة معسكر، و عثرت داخل مركبته على 2 كلغ و 990 غرام من الكيف المعالج.

وضبط عناصر الشرطة 175 غرام من الكيف المعالج بمسكن المشتبه فيه بإحدى الولايات المجاورة إثر توسيع الاختصاص. وقد قدم المشتبه به أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر حيث صدر أمر بوضعه رهن الحبس.

وبتيارت، أوقفت فرقة البحث والتدخل مؤخرا أحد الأشخاص وحجزت كمية 1كلغ و718 غرام من الكيف المعالج، وفق مصالح الأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر أن العملية تمت بناء على معلومات مفادها أن شخص يحوز على كمية من الكيف المعالج، ليتم توقيفه و ضبط بحوزته المخدرات التي كانت مخبأة في حقيبة ظهر.

وقد قدم اليوم الخميس المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

ومن جهة أخرى أوقفت فرقة البحث و التدخل بتيارت مؤخرا شخصا متلبسا بحيازة 315 قرص مهلوس بأحد أحياء مدينة تيارت، حسب مصالح الأمن الولائي التي أشارت الى تقديم المشتبه فيه اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.