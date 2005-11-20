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هزة أرضية بقوة 3 ر3 درجة بولاية بميلة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 09:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
هزة أرضية بقوة 3 ر3 درجة بولاية بميلة

الجزائر - سجلت يوم الخميس على الساعة 07 و04  هزة أرضية بولاية ميلة بلغت شدتها 3ر3 درجة على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة ب3 كلم شمال غرب منطقة  قرارم قوقة  بالولاية, وفقا للمصدر ذاته.

 

اقرأ أيضا :     هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة بولاية بميلة ...

 

آخر تعديل على الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 09:37
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هزة أرضية بقوة 3 ر3 درجة بولاية بميلة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 09:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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