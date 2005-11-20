المجاهد لخضر بورقعة : الجزائر فقدت مناضلا مدافعا عن قناعاته من أجل التغيير (جراد) -

بلجود يدعو الولاة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وأكثر صرامة للحد من انتشار وباء كورونا -

هزة أرضية بقوة 3 ر3 درجة بولاية بميلة -

المجاهد لخضر بورقعة في ذمة الله -

النيابة العامة تعلن عن الطعن بالنقض في القرار الجزائي الصادر في قضية علي حداد -

مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف خطوة ايجابية لحماية الأطفال -

اجتماع الحكومة: دراسة خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص العديد من القطاعات -

عرض فيلم هليوبوليس أمام الصحافة -

كتابة الدولة الأمريكية تعرب عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للرئيس تبون -

وزارة الشؤون الدينية تذكر بالإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة بالمساجد -

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد -

مشروع قانون المالية 2021 خصص اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لقطاع العمل -

الجزائر/ايطاليا: بحث التعاون الطاقوي بين البلدين -

الجزائر/الاتحاد الأوروبي: اختتام برنامج دعم عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل -

كوفيد-19: غلق مؤقت ل 4 مدارس ابتدائية بأم البواقي -

مسؤول صحراوي ينوه بدور الجزائر النشط في تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية -

كورونا: 548 إصابة جديدة، 230 حالة شفاء و 10 وفيات -

جيجل: إعادة تعليق إبرام عقود الزواج ومنع استعمال الطاولات في المطاعم والمقاهي -

كوفيد-19: المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد رفع مستوى تفعيل الدور المنوط بمختلف تشكيلاتها -