جيجل: إعادة تعليق إبرام عقود الزواج ومنع استعمال الطاولات في المطاعم والمقاهي

جيجل - أصدرت مصالح ولاية جيجل قرارين ولائيين يتعلقان بإعادة تعليق إبرام عقود الزواج و منع استعمال الطاولات داخل المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات والمرطبات والأكل السريع و فضاءاتها الخارجية و الاكتفاء بالبيع للاستهلاك خارج المحل و ذلك في إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذين القرارين اللذين يسري تطبيق فحواهما بدءا من اليوم الأربعاء و لمدة 15 يوما يهدفان أساسا إلى "التقليل من أسباب انتشار جائحة كوفيد-19 لاسيما بعد أن شهدت ولاية جيجل تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة".

وأضاف أنه علاوة على إعادة تعليق إبرام عقود الزواج عبر جميع البلديات، يتضمن القرار الولائي الأول أيضا تجديد التأكيد على المنع النهائي لكافة أشكال الحفلات والمناسبات العائلية لاسيما حفلات الزواج والختان و كذا إقامة مواكب الزفاف مع الحظر التام لإقامة خيم العزاء والجنائز و أن يقتصر الحضور على أفراد العائلة فقط.

فيما يتعلق القرار الولائي الثاني أيضا بتذكير إلزام أصحاب المطاعم والمقاهي و محلات بيع الحلويات والمرطبات والأكل السريع و العاملين بها بارتداء القناع الواقي الى جانب الإلزام بعدم تجاوز 50 بالمائة من طاقة استيعاب هذه المحلات من الزبائن ناهيك عن وضع المعقم الكحولي تحت تصرف الزبائن.

يذكر أن ولاية جيجل سجلت في الآونة الأخيرة منحى تصاعديا لعدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوزت 100 إصابة خلال ال48 ساعة الأخيرة ( 70 حالة يوم الاثنين و 32 حالة يوم أمس الثلاثاء) حسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، ما دفع بالقائمين على مستشفى محمد الصديق بن يحيى إلى تخصيص عدة مصالح لفائدة المصابين بهذه الجائحة.