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الأغواط: غلق مدرسة ابتدائية بسبب فيروس كورونا المستجد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

الأغواط - أصدر والي ولاية الأغواط، عبد القادر برادعي، اليوم الأربعاء، قرارا بغلق المدرسة الابتدائية المسماة "علي بوقرين" بعد صدور تقرير عن مديرية الصحة والسكان يؤكد إصابة بعض من طاقمها التربوي بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد، حسبما ذكرت مصالح ولاية الأغواط.

وحسب ذات المصدر فإنه قد ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد على بعض المعلمين الذين يشتغلون بالمدرسة، بحيث رفعت مديرة المدرسة تقريرا لمديرية التربية حول ذلك مما عجل بإجراء فحوصات أكدت إصابة المعلمين بهذا الفيروس وهو الأمر الذي عجل بالمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية باتخاذ قرار الغلق المؤقت والذي يمتد لمدة (14) يوما بداية من تاريخ اليوم للمدرسة التي تقع بحي الوئام بعاصمة الولاية.

وأضاف ذات المصدر أن كل تلاميذ المدرسة في صحة جيدة ولم تسجل لديهم أي أعراض للإصابة بالفيروس وتم إلزام المعلمين بحجر صحي مع مزاولة العلاج اللازم.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:37
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الأغواط: غلق مدرسة ابتدائية بسبب فيروس كورونا المستجد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 16:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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