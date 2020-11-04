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القرض الشعبي الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في ثاني وكالة بالعاصمة يوم الخميس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 12:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 52 مرات
القرض الشعبي الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في ثاني وكالة بالعاصمة يوم الخميس

الجزائر - يطلق القرض الشعبي الجزائري غدا الخميس باقة من منتجات وخدمات الصيرفة الاسلامية في ثان وكالة له بالعاصمة, حسبما أفاد به الاربعاء بيان للبنك العمومي.

و يتعلق الأمر بالوكالة رقم 125 ببلدية القبة, حيث ستتم عملية تدشين نشاط الصيرفة الاسلامية برعاية الرئيس المدير العام للبنك، محمد دحماني الى جانب مسؤولين سامين في المؤسسة المالية.

وجاء في البيان "يعلم القرض الشعبي الجزائري زبائنه بتأسيس خط عمل جديد على مستوى شبكته التجارية مخصص للصيرفة الإسلامية وتسويق مجموعة من المنتجات والخدمات المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية".

ويحمل هذا النشاط الجديد, يضيف البيان , شعار"قيمكم تلهمنا" حيث يسمح لزبائن البنك من الاستفادة من منتجات وخدمات تتماشى وتعاليم الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك و شهادات المطابقة للسلطة الوطنية للمجلس الإسلامي الأعلى و ترخيص من بنك الجزائر لتسويق منتجات المالية الإسلامية".

وذكر البنك ان هذه المنتجات والخدمات الجديدة وعددها تسعة (9) موجهة لجميع شرائح المجتمع، سواء كانوا خواص أو مهنيين أو مؤسسات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات المصغرة.

اقرأ المزيد :  القرض الشعبي الجزائري : إطلاق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية

و سيتم التسويق لهذه المنتجات بشكل تدريجي على كامل شبكة الاستغلال للقرض الشعبي الجزائري ويشمل الودائع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي وحساب الصك الإسلامي و حساب التوفير الإسلامي وحساب الاستثمار الإسلامي , فضلا عن عروض المرابحة لتمويل شراء عقار و سيارة أو تجهيزات وكذلك عروض الإجارة الموجهة لتمويل شراء عقار أو تجهيزات.

ولضمان التكفل بجودة وتحسين التسويق التدريجي للمنتجات والخدمات الإسلامية، اعتمد القرض الشعبي الجزائري -حسب البيان- على تخصيص شبابيك للصيرفة الإسلامية وتكوين فريق متعدد التخصصات من إطارات ومندوبين تجاريين.

و في إطار الإدماج المالي يحرص البنك من خلال هذا النشاط الجديد، "بتكييف استراتيجيته التجارية، من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية و إتاحته لمنتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية استجابة لاحتياجات ومتطلبات الزبائن".

و تابع بيان البنك يقول " انخراطنا في هذه الديناميكية، هو دليل عن إنشاء بنك عصري من الدرجة الأولى الذي يضمن لزبائنه المعرفة و الخبرة التي تجمع بين جودة الخدمة و القدرة التنافسية و تنويع المنتجات البنكية".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:12
كلـمات مفتـاحيــة :
القرض الشعبي الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في ثاني وكالة بالعاصمة يوم الخميس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 12:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 52 مرة   شارك

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