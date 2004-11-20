قسنطينة : دخول حيز الخدمة 12 مؤسسة تربوية جديدة في الطورين المتوسط والثانوي

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الدخول المدرسي للطورين المتوسط والثانوي من ثانوية، عبد الله شاوس سليم، بحي بن شرقي التي قام بتدشينها بأن ولاية قسنطينة عرفت دخول 6 متوسطات و 6 ثانويات حيز الخدمة.
و اضاف ذات المسؤول بأن هذه المؤسسات التربوية الجديدة المزودة بكل الوسائل و التجهيزات اللازمة موزعة عبر كل من المقاطعة الإدارية علي منجلي و القطب الحضري عين النحاس و بعض المناطق المصنفة كمناطق ظل على غرار المريج بعاصمة الولاية.
و بعد أن ذكر بأن ولاية قسنطينة قد تعززت بـ 4 مؤسسات تعليمية جديدة في الطور الابتدائي بمناسبة الدخول المدرسي الخاص بهذا الطور نهاية أكتوبر المنصرم أبرز ذات المتحدث بأنه من شأن دخول هذه المؤسسات التعليمية حيز الخدمة تعزيز مكاسب قطاع التربية عبر الولاية.
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و أفاد الوالي بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وفق البرتوكول الصحي المعمول به لحماية صحة التلاميذ و الطاقمين التربوي و الإداري من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا عدم تسجيل أية حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس على مستوى المؤسسات التعليمية بالولاية.
و بخصوص النقل المدرسي أكد السيد عبد الحفيظ ساسي بأن حظيرة الحافلات المخصصة للنقل المدرسي تدعمت بـ 25 حافلة جديدة تضاف لأكثر من250 حافلة تضمن نقل التلاميذ من مناطق الظل و المناطق النائية مشيرا الى إمكانية تأجير حافلات من عند الخواص في حال اقتضى الأمر ذلك.
من جهته، أوضح مدير التربية لولاية قسنطينة، محمد بوهالي خلال الشروحات التي قدمها على هامش انطلاق الموسم الدراسي الجديد للطورين المتوسط و الثانوي بأنه تم توظيف 275 أستاذا جديد من خريجي المدرسة العليا للأساتذة موزعين على مختلف الأطوار التعليمية، مفيدا بأن الموسم المدرسي الجديد عرف دخول 124 ألف تلميذ في الطور الابتدائي و 84 ألف في الطور المتوسط و 43 ألف و 900 في الطور الثانوي.