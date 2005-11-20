غرفة الصناعة التقليدية والحرف بقسنطينة: تسليم 2300 بطاقة حرفي و شهادة تأهيل منذ مطلع 2020

قسنطينة - منحت غرفة الصناعات التقليدية والحرف بقسنطينة ما لا يقل عن 2300 بطاقة حرفي وشهادة تأهيل منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر المنصرم، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مدير هذه الغرفة، نصر الدين بن عراب.

و أوضح السيد بن عراب، في تصريح لـ/وأج/، أن مصالحه سلمت منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر، 1300 بطاقة حرفي و1000 شهادة تأهيل في مختلف النشاطات وهو ما ساهم في استحداث 2582 منصب عمل في مختلف مجالات الصناعات التقليدية.

و استنادا لذات المسؤول فإنه من أصل 1300 بطاقة حرفي تم منح 680 بطاقة في الصناعة التقليدية الفنية و190 في إنتاج المواد و430 في الخدمات، مفيدا بأن الإحصائيات المسجلة متقاربة مع تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019 و ذلك على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي لم تؤثر -حسبه- على سيرورة العمل بالغرفة لاسيما احترام البروتوكول الصحي الموصى به عند تنظيم الدورات التكوينية و التأهيلية للحرفيين .

و كشف السيد بن عراب عن إطلاق "عما قريب" دورات تكوينية بمدرسة الحرف والصناعات التقليدية في تخصصات الحلويات التقليدية والعصرية وتحضير الجوزية والألبسة التقليدية والعصرية، يتابع خلالها المتربصون تكوينا يدوم من 6 أشهر إلى غاية سنة و ذلك حسب التخصص .