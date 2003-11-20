مناطق الظل : وزارة الطاقة تحصي اكثر من 21 ألف مشروع ربط بالكهرباء والغاز

الجزائر- احصت وزارة الطاقة ازيد من 21 الف مشروع ربط بالكهرباء والغاز لتنمية مناطق الظل عبر مختلف ولايات البلاد, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير القطاع, عبد المجيد عطار.

واوضح السيد عطار خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021, ان دائرته الوزارية قامت بجرد في مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية يوليو الماضي تم خلاله احصاء11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء.

وتسمح هذه المشاريع التي صنفت من اولويات القطاع -حسب الوزير- بربط ما يقرب عن 152 الف منزل بالغاز و43 ألف منزل بالكهرباء.غير انه فعليا لم يتم انجاز سوى 315 مشروع كهرباء و259 مشروع غاز الى غاية 27 اكتوبر الماضي, وفقا للارقام التي عرضها السيد عطار.

والى جانب مناطق الظل, تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين من " اولويات القطاع".

وفي هذا الاطار, تظهر الحصيلة التي عرضها الوزير انه تم انجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من اجمالي 3.526 مشروع تم احصاؤه في اخر جرد بتاريخ 27 اكتوبر, وهو ما يمثل نسبة 44 بالمائة من اجمالي المشاريع في حين يجري انجاز 581 مشروع آخر (19 بالمائة).

وجدد الوزير التزام قطاعه بربط جميع هذه المستثمرات الفلاحية مع نهاية 2020 لكن "بشرط رفع كل العراقيل التي تحول دون تنفيذها والتي توجد في معظم الحالات على الصعيد المحلي (غياب الطرق الموصلة لمكان المشروع, غياب ممرات لخطوط الكهرباء وبطؤ الاجراءات الخاصة بإبرام الصفقات العمومية)".

أما بالنسبة للمستثمرين, فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز (احصاء 27 اكتوبر).

وبهذا الخصوص, اكد السيد عطار انه سيتم مواصلة العمل على نفس الوتيرة وانهاء ما تبقى ما بين 2020 و2021 "بشرط تواجد المستثمرين للتكيف مع احتياجاتهم الطاقوية".

وحول البرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز, فبالنظر للبرامج قيد الانجاز على مستوى 48 ولاية فمن المتوقع ربط ما يقرب 140 الف منزل بالكهرباء و370 الف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024, حسب الوزير.

واشار السيد عطار الى أن هذه البرامج الممولة من طرف الدولة سمحت في السنوات الاخيرة بربط حوالي 2,3 مليون منزل بالكهرباء و 400 الف منزل بالغاز بغلاف مالي يبلغ 600 مليار دج ليصل بذلك اجمالي عدد زبائن الى 10,2 مليون زبون بالنسبة للكهرباء و6,2 مليون زبون بالنسبة للغاز وهو ما يمثل نسبة ايصال بالكهرباء تقدر ب98 بالمائة ونسبة ايصال بالغاز تقدر ب62 بالمائة.