غرداية : إطلاق أشغال إنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالمنيعة

غرداية - أطلقت أشغال محطة جديدة لتوليد الكهرباء بواسطة توربينات الغاز متنقلة بموقع يبعد حوالي 15 كلم جنوب المنيعة (270 كلم جنوب غرداية)، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة ( فرع مجمع سونلغاز).

و تتكون هذه المنشأة الطاقوية الجديدة التي أطلقت أشغالها في الآونة الأخيرة من ثمانية توربينات غاز بطاقة 20 ميغاواط ، مكيفة مع موقع المنيعة، حيث من المرتقب دخول المجمع الأول منها حيز الخدمة شهر أبريل 2021، حسب البطاقة التقنية للمشروع.

وستوفر هذه المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء الممتدة على مساحة إجمالية قوامها10 هكتارات والمجاورة للقطب الحضري الجديد بمدينة المنيعة قدرات حقيقية لتنمية الصناعة و الفلاحة المحلية فضلا عن التنمية المندمجة للمنطقة، مثلما أشير إليه.

كما ستضمن أيضا استهلاك الكهرباء بالقطب الحضري الجديد و المحيطات الفلاحية المجاورة وتدعيم قدرات إنتاج الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة.

و دفع تأمين التموين بالكهرباء لعديد الإستثمارات بقطاع الفلاحة وانطلاق مشاريع صناعة غذائية بمنطقة المنيعة السلطات العمومية إلى تجنيد الطاقة بغرض تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بالمنطقة.كما تهدف هذه المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء إلى الحفاظ على موارد المحروقات بالمنطقة سيما المازوت من خلال استخدام توربينات الغاز الطبيعي الأقل تلوثا، مع المساهمة في توفير مناصب شغل.

و سيسمح هذا المشروع الذي أسند إلى الشركة المختلطة الجزائرية الكورية "هيونسون أنرجينغ " ( فرع مجمع سونلغاز التي تملك 51 بالمائة من رأسمالها) بتكلفة تتجاوز 5 مليار دج، للمقاولين الجزائريين بالتحكم في التكنولوجيات الجديدة في الإنجاز والصيانة وضمان الأمن الطاقوي في الجزائر، حسب مسؤولي شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة.