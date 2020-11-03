نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتصدر الصفحات الأولى للصحف الصادرة بشرق البلاد

قسنطينة-تصدرت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها أمس الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الصفحات الأولى للجرائد الصادرة بشرق البلاد في أعدادها الصادرة اليوم الثلاثاء.

و قد نقلت جريدة النصر على صفحتها الأولى بيان رئاسة الجمهورية الذي جاء فيه بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد "تعبيرا حقيقيا و كاملا" عن إرادة الشعب و تبين أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان "وفيا لالتزاماته".

كما نقلت هذه الجريدة التي تصدر باللغة العربية تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال إعلانه أمس الاثنين عن نتائج الاستفتاء و التي أكد فيها بأن الشعب "استجاب لنداء الوطن" و أن "نتائج الاستفتاء لا غبار عليها و الجزائر ستدخل عهدا جديدا بدستور حلال" في إشارة منه إلى مصداقية الأرقام المعلن عنها.

و أبرزت ذات الصحيفة ردود أفعال بعض الأحزاب السياسية التي أتنث على ما وصفته بـ"المهنية العالية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" و ذلك تحت عنوان: "نتائج الاستفتاء دليل على تجاوز عهد التلاعب بالأصوات".

من جهتها، اختارت يومية "لاست ريبوبليكان" التي تصدر بعنابة باللغة العربية ما قاله رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن النتائج "لدينا دستورا حلال".

كما نشرت الجريدة على صفحتها الثالثة تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي أكد فيه بأن "نسبة المشاركة لا تطرح مشكلا من الناحية القانونية".

بدورها، عنونت يومية "آخر ساعة" التي تصدر بعنابة باللغة العربية على صفحتها الأولى: "66,8 بالمائة من الناخبين يصوتون بـنعم على الدستور الجديد" مبرزة أرقام نتائج الاستفتاء التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.