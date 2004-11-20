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أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 13:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 135 مرات

أم البواقي - تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من حجز 12،05 كلغ من مادة البارود، حسب ما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

وأفادت ذات الخلية بأنه تم تجسيد هذه العملية بعد تحصل عناصر فرقة الإجرام على معلومات تفيد بقيام أشخاص بنقل كمية من البارود باستعمال مركبة ليتم بعد وضع خطة أمنية توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 23 و 27 سنة على متن مركبة بأحد شوارع مدينة أم البواقي.

وبعد تفتيش مركبتهما تم العثور على كمية من البارود وزنها 12،05 كلغ بالإضافة إلى 39 خرطوشة بنادق صيد عيار 16 . كما أسفرت التحقيقات في القضية عن توقيف شخصين آخرين متورطين يبلغان من العمر 28 سنة.

وقد أنجز للمشتبه فيهم ملف جزائي قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية عن قضية "حيازة و نقل و تخزين مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات، حمل و حيازة و نقل ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا"، مثلما تمت الإشارة إليه.

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أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 13:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 135 مرة   شارك

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