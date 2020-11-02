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الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 08:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 75 مرات

قسنطينة - نقلت الصحف الجهوية الصادرة بشرق البلاد في أعدادها اليوم الاثنين مجريات الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري أمس الأحد بعناوين متباينة.

فجريدة النصر الصادرة باللغة العربية بقسنطينة عنونت على صفحتها الأولى "الاستفتاء جرى في ظروف حسنة" مبرزة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و من ورائها الدولة "قد تمكنت من كسب رهان تنظيم هذا الاستفتاء و منح الكلمة للشعب ليعبر عن موقفه بكل حرية من مشروع التعديل الدستوري بالنظر للظرف الصحي الصعب الذي تمر به بلادنا على غرار دول العالم"

كما ركزت النصر في صفحتها الثانية على الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية و قرأها نيابة عنه عبد المجيد شيخي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني و الذاكرة خلال حفل أقيم بالمناسبة بالجزائر العاصمة ، حيث جاء في عنوان المقال "الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير المنشود".

وتناولت الجريدة كذلك ما جاء في كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة  خلال إشرافه مساء أول أمس السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة على حفل بمناسبة إحياء الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة و الذي أكد فيه ''أن الاستفتاء سيكون انطلاقة جديدة لمستقبل الجزائر الآمن".

من جهتها، عنونت يومية "آخر ساعة" التي تصدر بعنابة باللغة العربية على صفحتها الأولى: "إقبال ضعيف على صناديق الاستفتاء على الدستور" على غرار جريدة "لاست ريبوبليكان" الصادرة بعنابة كذلك التي نشرت مقالا بعنوان" صناديق الاقتراع فصلت" مركزة على "الإقبال الضعيف" على مكاتب التصويت.

آخر تعديل على الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 08:54
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الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 08:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 75 مرة   شارك

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