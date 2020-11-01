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تعديل الدستور: تنظيم محكم وتباين في نسبة إقبال على مراكز التصويت في الفترة الصباحية بولايات شرق البلاد

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 13:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
تعديل الدستور: تنظيم محكم وتباين في نسبة إقبال على مراكز التصويت في الفترة الصباحية بولايات شرق البلاد

قسنطينة - سجلت مراكز التصويت الموزعة عبر ولايات شرق البلاد خلال الفترة الصباحية من نهار اليوم الأحد تنظيما "محكما" وتباينا في نسبة اقبال للناخبين المدعوين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حسب ما لاحظه صحفيو وأج.

فبولاية قسنطينة كان الإقبال "ضعيفا نوعا ما" على مراكز التصويت، حسب ما لوحظ بمراكز التصويت "ابن زيدون" بحي 20 أوت 1955 و "حسان بن نعمان" بحي فضيلة سعدان و "رقية بوغابة" بحي قدور بومدوس وهو نفس المشهد الذي تكرر بالمقاطعة الإدارية علي منجلي (18 كلم جنوب غرب قسنطينة) التي تضم هيئة ناخبة تقدر بأكثر من 15.000 ناخب مع تسجيل تنظيم محكم للعملية الاستفتائية وسط التطبيق الصارم لتدابير البروتوكول الصحي للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19.

وبولاية باتنة تباين الإقبال على مراكز التصويت بين محتشم بالنسبة للمراكز المخصصة للنساء وضعيف إلى متوسط عموما بالنسبة لتلك المخصصة للرجال، فيما شهدت بعض المراكز المختلطة مثل مركز الشهيدة فاطمة قيدومي بوسط مدينة باتنة إقبالا كبيرا للناخبين، حسب ما لوحظ.

وبلغت الهيئة الناخبة بولاية باتنة حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 672.997 ناخب و ناخبة موزعين على 450 مركز انتخاب بإجمالي 1.933 مكتب انتخابي يؤطرهم 15.700 مؤطر.

وشهدت مراكز الاقتراع بولاية سطيف منذ انطلاق العملية الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور إقبالا "متوسطا" للناخبين في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت مكاتب التصويت بولاية أم البواقي إقبالا محتشما في الفترة الصباحية لاسيما بعاصمة الولاية و بمدينة عين البيضاء مع تسجيل إقبال منتخبين من مختلف الفئات العمرية.

فيما تميزت عملية الاستفتاء بولاية برج بوعريريج بأجواء يطبعها التنظيم المحكم والظروف الجيدة مع توافد محتشم للناخبين في الفترة الصباحية. و تبلغ الهيئة الناخبة بهذه الولاية 458.342 ناخب موزعين على 354 مركز تصويت و 1.259 مكتب اقتراع .

ونفس الاقبال على مكاتب التصويت بولاية المسيلة في الفترة الصباحية ، حسب جولة قامت بها وأج عبر مكاتب تصويت موزعة عبر عاصمة الولاية و بلديات سليم و بن سرور و سيدي عيسى و بلعايبة . يذكر أن عدد الهيئة الناخبة بهذه الولاية بلغ 690.589 ناخب موزعين عبر 448 مركز انتخاب يشرف على تأطيرهم 15.519 مؤطر.

وتكررت نفس المشاهد بولايات عنابة و قالمة و الطارف و ميلة و سوق أهراس و سكيكدة و بسكرة و جيجل و خنشلة و تبسة حسب ما لاحظه صحفيو وأج مع تسجيل احترام كبير للبروتوكول الصحي الموصى به للوقاية من فيروس كورونا.

 

 

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تعديل الدستور: تنظيم محكم وتباين في نسبة إقبال على مراكز التصويت في الفترة الصباحية بولايات شرق البلاد
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 13:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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