تدشين حظيرة السيارات ومحطة الحافلات المتعددة الأنماط بالقبة

الجزائر - أشرف والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة يوم السبت على وضع حيز الخدمة لحظيرة السيارات ذات الطوابق ومحطة الحافلات المتعددة الأنماط التي أطلق عليها اسم "الشهداء الأربعة الإخوة تواتي" ببلدية القبة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية.

وأوضح الوالي في تصريح للصحافة أن تعزيز المنشآت الحيوية في قطاع النقل والشباب والرياضة بالجزائر العاصمة يتزامن والاحتفال بالذكرى ال66 لاندلاع الثورة التحريرية أين تم وضع حيز الخدمة لحظيرة السيارات متعددة الطوابق ومحطة الحافلات المتعددة الأنماط ببلدية القبة التي أطلق عليها تسمية " الشهداء الأربعة تواتي" ببلدية القبة وتتسع ل750 سيارة و 50 حافلة (المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري -ايتوزا) .

وأبرز السيد شرفة أن هذه الهياكل في قطاع النقل تكتسي أهمية كبيرة نظرا لموقعها الاستراتيجي باعتبار حي القبة مفترق طرق حيوي نحو مختلف البلديات والتي ستساهم في توفير خدمات نوعية للمواطنين وتسهيل عملية التنقل داخل نسيج العاصمة وكذا توفير فضاءات لركن السيارات بكل سهولة.

و واصل الوالي جولته بالجزائر العاصمة بتدشين مسبح نصف أولمبي جديد (سعة 25 مترا يتضمن 8 أروقة) أطلق عليه بالمناسبة اسم "الشهيد العربي علي" ببلدية الدويرة. وحسب الشروحات التي قدمها مسؤولو قطاع الشباب والرياضة بالعاصمة يستجيب المسبح نصف أولمبي للمعايير المعمول بها للمنافسة، ويتوفر على غرف تغيير ملابس ومرشات وقاعات للرياضة و موقف للسيارات وغيرها من الفضاءات الجوارية.

وأشار مدير الشباب والرياضة للجزائر العاصمة طارق كراش في تصريح لوأج أنه تم تخصيص غلاف مالي يقارب 33 مليون دج لإنجاز هذا المسبح معلنا بأنه سيتم "قبل نهاية السنة الجارية"، تسليم العديد من المسابح موزعة عبر بلديات العاصمة على غرار عين طاية و الرغاية وأولاد شبل.