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مستغانم: وضع حد لنشاط عصابة تقف وراء تخريب الشبكات الكهربائية وسرقة الأسلاك النحاسية

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
مستغانم: وضع حد لنشاط عصابة تقف وراء تخريب الشبكات الكهربائية وسرقة الأسلاك النحاسية

مستغانم - تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متكونة من 6 أشخاص تقف وراء عمليات تخريب الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي بهدف سرقة الأسلاك النحاسية، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية لهذه الهيئة.

وأوضح المكلف بالاتصال، النقيب ميلود بومعراف، لـ/وأج/، أن هذه القضية تمت معالجتها "بعد تلقي مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تبليغ عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده عزم مجموعة من الأشخاص تخريب شبكة الكهرباء ذات الضغط العالي ببلدية بودينار قصد سرقة الأسلاك النحاسية".

وقام على الفور مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوجيه دورية إلى عين المكان وتم - وفقا لذات المتحدث-- ضبط وتوقيف شخصين في حالة تلبس بصدد تخريب وسرقة الأسلاك الكهربائية.

وبعد إخطار الجهات القضائية المختصة ومواصلة للتحقيق في القضية، تم توقيف باقي أفراد هذه العصابة الإجرامية (4 أشخاص) وحجز قرابة 8 قناطير من الأسلاك النحاسية (790 كلغ) وسيارة نفعية كانت تستعمل في عمليات السرقة والنقل وأدوات للقطع ووسائل حماية من التيار الكهربائي (مقص وقفازات عازلة للكهرباء) وهواتف نقالة يضيف النقيب بومعراف.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم فور الانتهاء من التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشار إليه ذات المتحدث.

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مستغانم: وضع حد لنشاط عصابة تقف وراء تخريب الشبكات الكهربائية وسرقة الأسلاك النحاسية
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 14:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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