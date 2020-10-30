مشروع تعديل الدستور: انطلاق عملية الاستفتاء بالمكاتب المتنقلة بعدد من ولايات الجنوب

ورقلة - انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت بالمكاتب المتنقلة بعدد من ولايات الجنوب المعنية بتقديم الاستفتاء ب 48 ساعة قانونيا لتمكين المنتخبين من البدو الرحل وسكان المناطق النائية من أداء واجبهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم فيما يخص مشروع تعديل الدستور.

وقد انطلقت بأقصى الجنوب العملية ب 13 مكتبا متنقلا موزعا بين بلديات كل من تمنراست (6 مكاتب) وأبالسة (4) وعين صالح (2) وفقارة الزوى (1) في ظروف عادية بحضور ممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتضاف هذه المكاتب لل21 مكتبا متنقلا بولاية تمنراست التي انطلقت بها العملية أمس الخميس العملية الانتخابية في إطار التقديم ب 72 ساعة قانونيا لعملية التصويت بالنسبة البدو الرحل وسكان المناطق النائية.

بولاية إيليزي انطلقت العملية اليوم أيضا بالنسبة للمسجلين بالمكتب المتنقل المعين لبليدة برج عمر إدريس (شمال الولاية) ليضاف للعشر مكاتب التي انطلقت بها أمس الخميس عملية الاستفتاء عبر البلديات الخمس الاخرى التي تتشكل منها الولاية. إقرأ أيضا: الجنوب الكبير: انطلاق الاقتراع بالمكاتب المتنقلة كما تخص اليوم العملية المكاتب المتنقلة الست (6) الموزعة بالتساوي بين بلديات الشريط الحدودي لولاية الوادي (دوار الماء والطالب العربي وبن قشة)، كما أوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السعيد بن بردي.

وأشار ذات المتحدث لواج لدى إشرافه على انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة من مقر المندوبية المحلية ببلدية بن قشة دائرة الطالب العربي (140 كلم عن عاصمة الولاية) انه تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الاستفتائي الهام.

وعبر العديد من الناخبين الذين توافدوا على صناديق الاقتراع ان أداء واجبهم الاستفتائي يدخل في إطار بناء وطن حديث من خلال الممارسات الديمقراطية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن وبناء جزائر جديدة.

تجدر الإشارة ان ولاية الوادي تتوفر على 22 مكتبا متنقلا منهم ستة (6) مكاتب معنية بتقديم الاستفتاء ب 48 ساعة و 12 مكتبا ب 24 ساعة وأربعة (4) مكاتب يوم الاقتراع.

وبولاية أدرار انطلقت العملية الاستفتائية اليوم الجمعة بتسعة (9) مكاتب متنقلة منتشرة عبر الولاية المنتدبة برج باجي مختار منها مكتبين (2) بتيمياوين حيث تضم 5.669 ناخبا.

وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) اتخذت سلسلة من التدابير الوقائية تطبيقا للبروتوكول الصحي يتضمن عدة التزامات وقائية كارتداء الأقنعة الواقية واحترام التباعد الجسدي على مستوى مكاتب الاقتراع.