باتنة: حجز 109 آلاف دج من الأوراق النقدية المزورة فئة 1000 دج

باتنة - تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة من حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر ب 109 آلاف دج من فئة 1000 دج، حسبما استفيد اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني محليا.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية بناء على ورود معلومات إلى عناصر الشرطة مفادها حيازة شخص بحي بارك أفوراج بوسط مدينة باتنة لمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفه والعثور بحوزته على 37 ألف دج مزور.

وبعد استصدار إذن بتفتيش المنزل العائلي للمعني البالغ من العمر 36 سنة والمسبوق قضائيا -وفق المصدر- تم العثور على مبلغ آخر مزور يقدر ب 70 ألف دج من فئة 1000 دج كما تم التوصل لشريكه الثاني المقيم بمدينة العلمة بولاية سطيف وذلك بعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص من طرف عناصر ذات الفرقة وتوقيفه أيضا.

ويتعلق الأمر -يضيف المصدر- بشخص يبلغ من العمر 26 سنة مسبوق قضائيا حيث تم حجز مبلغ 2000 دج مزور و5 أجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى مبلغ 81 ألف و 600 دج من عائدات ترويج الأوراق النقدية المزورة ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.

وأفاد المصدر من جهة أخرى بأن مختلف مصالح أمن ولاية باتنة تمكنت من حجز 421 ألف و23 وحدة من المفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المخالفين وإرسالها إلى النيابة المحلية.