ورقلة: التصويت يتواصل في ظروف عادية عبر المكاتب المتنقلة

البرمة (ورقلة) - يواصل الناخبون عبر مكاتب الاقتراع المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب / شرق ورقلة) اليوم الخميس في ظروف عادية الإدلاء بأصواتهم على مشروع تعديل الدستور حسبما لوحظ .

وكان السعيد معتوقي وهو مربي مواشي بمنطقة كسكاسة من بين الناخبين الذي أدوا واجبهم في أحد تلك المكاتب، حيث أعرب في تصريح لـوأج عن " فخره الكبير" وهو يقوم بتأدية واجبه الوطني، مؤكدا أن " التصويت هو من أجل الجزائر وأن هذا الفعل من شأنه المساهمة في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة سيما على مستوى المناطق المعزولة ".

ودعا بالمناسبة السلطات العمومية إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لهذه المنطقة الحدودية لضمان "حياة كريمة لساكنيها".

و بدوره صرح مرافقه بشير معتوقي أنه " يؤدي واجبا انتخابيا لمصلحة الوطن" ، قبل أن يضيف " أن البدو الرحل بهذه المنطقة الحدودية يعلقون آمالا عريضة على الدولة من أجل تحسين وضعية المربين الذين يواجهون عديد المعوقات سيما تلك المرتبطة بارتفاع أسعار الأعلاف ، و ظاهرة الجفاف التي تضرب المنطقة في السنوات الأخيرة ".

كما لم تتأخر النساء عن هذا الموعد الوطني وهو ما تعكسه صورة فاطمة التي هي امراة خمسينية، التي عبرت عن " أملها الكبير في أن تحظى هذه المنطقة الحدودية بالإهتمام " ، مشيدة بالعمليات التنموية لتوفير الألواح الشمسية لفائدة السكان البدو الرحل مما سمح لهم -كما قالت- بالإستفادة من امتيازات الطاقة الكهربائية.

و تجري عملية الإستفتاء التي تتواصل إلى غاية الفاتح نوفمبر القادم بحضور ممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، وقد أدى عديد الناخبين واجبهم منذ الساعتين الأوليتين من فتح اليوم الخميس لمكاتب الإقتراع المتنقلة .

و لم يدخر مؤطرو عملية الإقتراع أي جهد للوصول إلى الناخبين رغم المسالك الطرقية الصعبة التي تغطيها الكثبان الرملية بالعرق الشرقي .

وفي إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لإحتواء انتشار هذه الجائحة سيما ما تعلق بتطبيق الإرشادات الطبية الإلزامية كارتداء الاقنعة الواقية و احترام مسافات التباعد البدني بين الأفراد عبر كافة مكاتب التصويت ، مثلما أوضح الممثل المحلي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وخصصت ستة مكاتب اقتراع متنقلة لعديد المناطق بهذه الدائرة الحدودية على غرار كسكاسة و القلتة و المنقاعة وحاسي بركين و غرد الباقل و بير لحرش وغيرها ، حيث يصل العدد الإجمالي للناخبين إلى أكثر من 7.600 ناخب و ناخبة مسجلين في قوائمهم وفقا لمنسق مندوبية الولاية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات علي شمسة.

و زودت هذه المكاتب التي انطلقت بها العملية قبل 72 ساعة من يوم الاستفتاء بمختلف التجهيزات الضرورية للسماح للمواطنين من السكان البدو الرحل و الناخبين بالمناطق المعزولة عبر هذه المنطقة المتاخمة للحدود الجزائرية التونسية القيام بحقهم المدني في أحسن الظروف ، يضيف السيد شمسة.

و سخرت كافة الإمكانيات البشرية و اللوجستية لضمان السير الحسن لهذا الموعد الاستفتائي حول مشروع تعديل الدستور، مثلما أشير إليه .

و تمثل الهيئة الناخبة بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية نسبة تفوق 60 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة بهذه الجماعة المحلية والتي تتشكل من 10.711 ناخب، حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات .

و تحصي ولاية ورقلة هيئة ناخبة بتعداد 372.277 مسجلا موزعين على مستوى 205 مركز انتخاب التي تضم ما مجموعه 951 مكتب تصويت عبر البلديات أل 21، بما فيها الستة مكاتب متنقلة بالبرمة، وفق نفس المصدر.