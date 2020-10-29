ورقلة: بداية التصويت بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

البرمة (ورقلة) - انطلقت على الساعة الثامنة من صبيحة اليوم الخميس عملية التصويت على مستوى المكاتب المتنقلة عبر دائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب - شرق ورقلة) في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر 2020، حسبما لاحظت وأج.

ويتعلق الأمر بـستة (6) مكاتب متنقلة جرى تخصيصها لعدة مناطق على غرار الكسكاسة والقلتة والمنقع وبئر لحرش ورود الباقل وأرهود وحاسي بركين، بغية تمكين أكثر كم 7.600 ناخب وناخبة مسجلين بالقوائم الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع الذي تم تقديمه قانونيا بـ 72 ساعة، حسبما أوضح منسق مندوبية ولاية ورقلة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, علي شمسة.

وقد زودت هذه المكاتب المتنقلة بالوسائل الضرورية للسماح للناخبين من ضمنهم البدو الرحل والأفراد العسكريين المتواجدين بهذه المنطقة المتاخمة للحدود الجزائرية-التونسية، من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف، يضيف المتحدث ذاته.

وفي ذات السياق، أكد السيد شمسة أن كل الإمكانات البشرية واللوجستيكية تم تسخيرها من أجل ضمان حسن سير هذا الموعد الانتخابي الهام للتصويت على مشروع تعديل الدستور.

ووفقا لمعطيات المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن عدد الناخبين المسجلين في المكاتب المتنقلة بدائرة البرمة يمثل أكثر من 60 في المائة من تعداد الهيئة الناخبة بهذه الجماعة المحلية، والتي تقدر ب 10711 ناخب موزعين على 14 مكتبا.

وتحصي ولاية ورقلة هيئة ناخبة تعدادها 372.277 ناخبا وناخبة مسجلين على مستوى 205 مركز انتخاب التي تغطي 951 مكتب تصويت عبر 21 بلدية، بما فيها المكاتب المتنقلة الستة بدائرة البرمة، حسب ذات المصدر.

وفي إطار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية من انتشار هذا الفيروس، تطبيقا للبروتوكول الصحي الموقع بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث يتضمن هذا البروتوكول تعليمات صحية إلزامية من بينها ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي على مستوى مكاتب الاقتراع، كما أشير إليه.