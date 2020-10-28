فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

ويعتبر هذا المحور الطرقي الذي يمتد على 7 كلم, آخر جزء من الطريق السيار شمال-جنوب, الرابط ما بين مناطق شمال البلاد وجنوبها, حيث تم وضع حيز الاستغلال كل الأجزاء الأخرى من هذا الطريق, الممتد من الحمدانية إلى البرواقية على مسافة أكثر 46 كلم, خلال السنتين الأخيرتين.

وسيساهم فتح هذا المحور الطرقي في وضع حد لمعاناة مستخدمي الطريق السيار شمال-جنوب, الذين عانوا الأمرين بسبب الأشغال التي تمت مباشرتها على مستوى هذا الشق من الطريق.

وأعتبر الوزير في كلمته على هامش الحفل أن فتح هذه الطريق يعد "مكسبا هاما لولاية المدية ولكل المناطق التي يعبرها هذا الطريق السيار", مبرزا "البعد الاستراتيجي" لهذا الهيكل, الذي من المنتظر, كما قال, أن "يساهم في الرقي الاقتصادي و الاجتماعي و السياحي لولاية المدية و مناطق أخرى من البلاد".