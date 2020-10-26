جيجل: السيد بلحيمر يشرف على انطلاق تزويد أزيد من 390 عائلة بالغاز الطبيعي

جيجل - أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر يوم الاربعاء بولاية جيجل على إعطاء إشارة انطلاق تشغيل الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 395 عائلة ببلدية خيري وادي عجول (47 كلم شرق جيجل).

وتندرج هذه العملية, حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بالساحة العمومية لهذه الجماعة المحلية, ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 و ذلك بتمويل فاق 220 مليون دج خصص منه أزيد من 139 مليون دج لشبكة النقل.

و كان الوزير قبل ذلك قد عاين مختلف أجنحة الإذاعة الجزائرية من جيجل على غرار استوديوهات البث, حيث تلقى شروحات مختلفة عن ظروف العمل من قبل القائمين على هذا الصرح الإعلامي الجواري ليشرف بعدها على إطلاق اسم الفقيد لشهب مسعود (عون أمن سابق بإذاعة جيجل) على النادي الثقافي للإذاعة.

كما أشرف السيد بلحيمر بعاصمة الولاية على تدشين مدرسة ابتدائية بحي حراثن أطلق عليها اسم الشهيد غبغوب رابح المدعو البرازيت (1930-1962).

يذكر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة كان قد أشرف قبل ذلك على لقاء مع فعاليات المجتمع المدني ببلدية الميلية (56 كلم شرق جيجل) تطرق فيه لأهم التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري.