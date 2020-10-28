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الأغواط : وسيط الجمهورية يدشن مجمعا مدرسيا ببلدية عاصمة الولاية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 20:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
الأغواط : وسيط الجمهورية يدشن مجمعا مدرسيا ببلدية عاصمة الولاية

الأغواط - أشرف وسيط الجمهورية كريم يونس يوم الأربعاء على تدشين مجمع مدرسي من صنف "د" بحي المحافير ببلدية الأغواط.

وتطلب هذا المجمع المدرسي الذي يحمل اسم المجاهد الراحل محمد كرادرة, غلافا ماليا قدره 92 مليون دج و يضم 12 قاعة للتدريس و قاعة متعددة الخدمات ومبنى إداري, حسب شروحات مصالح مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.

وسيضمن هذا المجمع المدرسي تدريس كل المستويات الخاصة بالطور الإبتدائي حيث وفرت مديرية التربية طاقما إداريا و آخر بيداغوجيا من أجل العملية التربوية, كما أوضح مدير القطاع عيسى أكساس.

وواصل السيد كريم يونس زيارته للولاية بتفقد مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بعاصمة الولاية حيث أبرز بالمناسبة الدور الذي يتوجب أن تؤديه هذه الهيئة الجديدة التي فعّلها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بعد انتخابه.

وأكد وسيط الجمهورية أن هذه الهيئة ستكون همزة وصل بين المواطن والإدارة العمومية, إذ ستمكن من رصد انشغالات المواطنين, كما أنها ستساهم في العملية الإستفتائية المقبلة لمشروع تعديل الدستور, كما قال السيد كريم يونس.

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الأغواط : وسيط الجمهورية يدشن مجمعا مدرسيا ببلدية عاصمة الولاية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 20:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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