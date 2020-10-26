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ميلة : حجز 430 ألف أورو بشلغوم العيد (درك وطني)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

ميلة - تمكن أفراد كتيبة الدرك الوطني بشلغوم العيد (جنوب ميلة) من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية  بقيمة 430 ألف أورو و توقيف شخصين متورطين في القضية، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وأوضح المكلف بالإعلام و العلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك النظامي، الرائد مولود مزاري بأن هذه العملية "النوعية" المندرجة في إطار مكافحة تهريب و مراقبة حركة الأموال من وإلى الخارج تمت اليوم الثلاثاء بشلغوم العيد .

وقد تمكن أفراد فرقة الأبحاث بكتيبة الدرك الوطني بعد استغلال معلومات مؤكدة وردت إليهم من توقيف شخصين كانا على متن مركبة سياحية ببلدية شلغوم العيد عثر بداخلها بعد تفتيشها على مبلغ مالي بقيمة 430 ألف أورو كان مخبأ بإحكام تم على الفور حجزه و توقيف الراكبين إلى جانب حجز هاتفيهما النقالين.

وأضاف المصدر أن تحقيقا في القضية تم فتحه قبل تقديم المشتبه بهما أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها.

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ميلة : حجز 430 ألف أورو بشلغوم العيد (درك وطني)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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