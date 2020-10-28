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تزويد مناطق الظل بالكهرباء والغاز من أولويات رئيس الجمهورية في المجال الطاقوي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
تزويد مناطق الظل بالكهرباء والغاز من أولويات رئيس الجمهورية في المجال الطاقوي

عين تموشنت - أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار يوم الثلاثاء بعين تموشنت أن تزويد مناطق الظل بالكهرباء و الغاز و تدعيم القطاع الفلاحي بالكهرباء من أهم أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في المجال الطاقوي.

وأبرز الوزير خلال زيارة عمل وتفقد الى الولاية أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجعل تزويد مناطق الظل بالكهرباء والغاز ضمن أولوياته الأولى في المجال الطاقوي تليها أولوية تدعيم القطاع الفلاحي بالكهرباء لأن مستقبل البلاد مرتبط بالفلاحة".

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يولي أهمية خاصة للقطاع الفلاحي حيث تقدم تسهيلات عملية لتطويره لبلوغ مستويات الفلاحة العصرية.

ومن بين التسهيلات التي يقدمها القطاع للفلاحين حاليا "إمكانية التزويد بالكهرباء دون أي تسبيق كما كان معمول به سابقا بتقديم 50 بالمائة من تكلفة الربط حيث يستطيع الفلاح المستفيد من عملية الربط دفع تلك المستحقات خلال دخوله مرحلة الإنتاج"، مثلما أوضحه الوزير.

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وأضاف السيد عطار أن دائرته الوزارية تولي أيضا اهتماما بالقطاع الصناعي من خلال الحرص على تزويد المناطق الصناعية بالمواد الطاقوية اللازمة حيث أبرز بخصوص المنطقة الصناعية لتمزوغة أنه تم بها تسجيل 289 مستثمر منهم 15 فقط دخلوا مرحلة الاستغلال و "ننتظر تسجيل طلبات باقي المستثمرين في المجال الطاقوي".

وقد أشرف وزير الطاقة خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة لمشروع التوزيع العمومي لغاز المدينة لفائدة 900 عائلة ببلدية بوزجار.

وبقرية عيساوي بوزيان المصنفة كمنطقة ظل ببلدية حاسي الغلة أشرف على وضع حيز الخدمة لربط 256 مسكن بالكهرباء الريفية كما أعطى إشارة الإنطلاق في تجسيد مشروع يهدف لإيصال الغاز الطبيعي لفائدة 1030عائلة مقيمة بمناطق القرايعية وحمادوش والقيطنة ضمن البرنامج الخاص بتحسين المستوى المعيشي لسكان مناطق الظل.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تزويد مناطق الظل بالكهرباء والغاز من أولويات رئيس الجمهورية في المجال الطاقوي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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