Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 17:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

بومرداس - أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل, إبراهيم مراد, يوم الثلاثاء من بومرداس أن "ديناميكية تنموية كبيرة تم استحداثها" على مستوى مناطق الظل بفضل البرامج التنموية التي يتم بعث إنجازها على مستواها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

وقال السيد مراد في تصريح صحفي عقب اليوم الثاني من زيارة تفقد وعمل التي قادته إلى مختلف مناطق الظل عبر كل تراب الولاية, بأنه "تم استحداث ديناميكية تنموية حقيقية وكبيرة بمناطق الظل عبر الوطن, لم تعرفها من قبل, وذلك بفضل المشاريع التنموية التي تم بعث إنجازها على مستواها إلى حد اليوم بغرض توفير الحياة الكريمة للمواطن".

والتكفل بمناطق الظل والقضاء عليها نهائيا هو "إلتزام" من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يؤكد المستشار مراد, الذي شدد بأنه "لا يمكن الحديث عن جزائر جديدة دون ذلك", وعليه ف"الاهتمام منصب حاليا للتكفل بهذه المناطق بانخراط كل مؤسسات الدولة وعلى كل المستويات".

واليوم, أصبحت هذه المناطق التي "عرفت التهميش لعقود, سابقا ", يؤكد السيد مراد, تعيش على وقع "ثورة في المجال التنموي" من خلال إنجاز مشاريع حقيقية بتكلفة مالية بسيطة وفي ظرف زمني قصير وذات أثر فعال ومباشر على الساكنة وتعيد الاعتبار لهم من خلال المزاوجة بين توفير شروط الحياة الكريمة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي.

فعندما تكون الطريق وشبكات نقل الغاز والكهرباء والماء الشروب موجودة, يقول السيد مراد, يمكن "توفير شروط العيش الملائمة التي تؤدي إلى تثبيت السكان بمناطقهم", ومن ثمة "يمكن تلقائيا وبمبادرات محلية إنشاء أنشطة اقتصادية تتماشى وطبيعة وخصوصية هذه المناطق في المجالات الفلاحية والصناعة التقليدية وغيرها".

وتضمنت زيارة المستشار مراد, في يومها الثاني, الوقوف على عمليات إنجاز وتدشين مشاريع تنموية متنوعة وعديدة عبر قرى نحو 10 بلديات من الولاية, شملت الإنارة العمومية والربط بالغاز الطبيعي وتهيئة وتعبيد المسالك لفك العزلة عن عدد من القرى والمداشر النائية.

كما قام بمعاينة عمليات إنجاز وإطلاق مشاريع أخرى تتمثل في إنجاز شبكات الربط بقنوات الصرف الصحي وبالغاز الطبيعي وأشغال إعادة تهيئة عدد من قاعات العلاج ومشاريع متعلقة بالتموين بالماء الشروب (انجاز شبكات وخزانات وتهيئة المنابع المائية القديمة) ومحطات التصفية الصغيرة إلى جانب مشاريع إعادة تهيئة عدد من المدارس الابتدائية والمنشآت الرياضية الجوارية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 17:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

"سنعمل على محاربة البيروقراطية بأكثر قوة وحماس بعد الفاتح نوفمبر القادم"

20.10.27

تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 : مباراة الجزائر-زيمبابوي رسميا دون جمهور

20.10.27

الذكرى ال 66 لاندلاع الثورة التحريرية : الجيش ينظم أبوابا مفتوحة على قيادة الحرس الجمهوري

20.10.27

الجزائر-المجر : تعميق الحوار السياسي "بما يخدم الشراكة الثنائية"

20.10.27

تيسمسيلت : مشروع تعديل الدستور "يضمن توازنا أكبر ما بين السلطات"

20.10.27

مشروع الدستور الجديد يضمن حقوق الشباب في انشاء مؤسسات مصغرة لاسيما في مجال الحرف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية