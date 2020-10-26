الذكرى ال 66 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة: إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست  

تمنراست - يشهد المعرض التاريخي الذي تنظمه اليوم الثلاثاء المديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6-تمنراست) بمناسبة إحياء الذكرى أل 66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة إقبالا كبيرا للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

ويطلع الجمهور الواسع من خلال هذه التظاهرة التاريخية التي أشرف على افتتاحها نيابة عن قائد الناحية العسكرية السادسة المفتش الجهوي بالمديرية الجهوية للإيصال والإعلام والتوجيه بذات الناحية العقيد سعاوي العزيز على أهم المحطات التاريخية الكبرى التي ميزت مسار الثورة التحريرية المظفرة، حسب المنظمين.

كما يتم ضمن أجنحة هذه الفعاليات أيضا إبراز المشاركة المشرفة للجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية –الإسرائيلية.

وتتواصل هذه التظاهرة التاريخية على مدار ثلاثة أيام بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية المجاهد برادعي مولاي أحمد بوسط مدينة تمنراست.