تنظيم سوق كبير للمنتجات الجزائرية التقليدية من 28 إلى 30 أكتوبر بالعاصمة

الجزائر - ستحتضن المزرعة البيداغوجية لزرالدة بالعاصمة ابتداء من يوم غد الأربعاء و على مدار ثلاثة ايام، سوقا كبيرا لعرض مختلف المنتجات الجزائرية التقليدية الغذائية و الحرفية و ذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، حسبما افاد به يوم الثلاثاء بيان للمؤسسة المسيرة للمزرعة .

و سيتم خلال هذه التظاهرة التجارية المتخصصة "عرض و بيع" مختلف المنتوجات الجزائرية الأصيلة و الطبيعية و الحرفية على غرار مختلف العجائن و الحلويات و كذا مختلف منتوجات العسل و زيت الزيتون و التمور.

كما سيتم تخصيص أجنحة خاصة ببيع الملابس التقليدية و صناعة الفخار و المجوهرات الفضية، يبرز ذات المصدر.

و ستتخلل فعاليات هذه التظاهرة تنظيم عدة نشاطات ابرزها مسابقة عن "أحسن طبق طمينة" التي تحضر عادة من طرف العائلات الجزائرية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتحتفل الجزائر الخميس المقبل على غرار كل دول العالم العربي و الاسلامي بذكرى بمولد سيد الخلق الرسول محمد عليه الصلاة و السلام .