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تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

 

تيسمسيلت ـ تم التوصل في إطار التحقيق الابتدائي إلى تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية وفقا لما ورد يوم الاثنين في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت.

واستنادا إلى نفس البيان الذي تسلمت "وأج" نسخة منه, فبناء على شكوى تقدم بها والي تيسمسيلت ضد المشتبه فيه المدعو لعلالي سعيد منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية فإن التحقيق الابتدائي مكن من تحديد هويته.

وقد تم اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية ضده بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي بجنحة "استعمال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها" وجنحة "انتحال اسم الغير" في ظروف كان من الحائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية طبقا للمواد 243ـ249 من قانون العقوبات.

ووفق نفس البيان فإنه يتعين على كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المدعو لعلالي سعيد, بصفته ضحية أو شاهد, التقرب من محكمة تيسمسيلت من أجل تقييد شكواه.

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تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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