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اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الجزائر - نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الاثنين في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصحافة, حفلا على شرف ممثلي مختلف وسائل الإعلام من الصحافة الوطنية المكتوبة, المسموعة والمرئية.

وخلال هذه المناسبة, أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر, مراقب الشرطة محمد شاقور, ب" الدور الفعال الذي تلعبه مختلف وسائل الإعلام والذي مكنها من كسب ثقة المواطن حيث أصبحت منبرا وصرحا لتنوير الرأي العام على مختلف الأصعدة سيما الصعيد الأمني الذي تسعى أمن ولاية الجزائر جاهدة إلى توطيده".

وأشار ذات المسؤول الأمني إلى جهود مصالح الأمن الولائي لتوطيد العلاقة مع وسائل الإعلام من خلال "تعزيز شراكة متينة تتسم بالإحترافية والمصداقية من أجل خدمة المواطن وحماية ممتلكاته" مثمنا في ذات الإطار "المجهودات الجبارة التي تبذلها وسائل الإعلام".

واعتبر ذات المسؤول الأمني أن وسائل الإعلام تعتبر بمثابة "همزة وصل بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن خصوصا في الوقت الراهن لاسيما من خلالها تغطياتها الإعلامية لمختلف النشاطات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19), حيث كانت جنبا الى جنب مع العناصر الشرطية في عمليات التعقيم والتحسيس التي تتواصل ليلا و نهارا وكذا القضايا التي تعالجها مصالحنا في مختلف المجالات".

ويأتي هذا الحفل التكريمي المصادف لليوم الوطني للصحافة عرفانا بالمجهودات المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الإعلامي في تنوير الرأي العام وإشادة بدورها في مرافقة مختلف النشاطات الجوارية والتحسيسية .

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اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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