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دخول مشروع المنصة الرقمية للحماية المدنية حيز الاستغلال "بداية 2021"

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 19:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
دخول مشروع المنصة الرقمية للحماية المدنية حيز الاستغلال &quot;بداية 2021&quot;

باتنة- يتوقع أن يدخل مشروع المنصة الرقمية للحماية المدنية حيز الاستغلال "بداية سنة 2021 ", حسب ما أكده لوأج اليوم الإثنين بباتنة المدير الفرعي للتخطيط العملي على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الرائد مريزق كفوس .

وأوضح ذات المتحدث على هامش اليوم الدراسي الذي احتضنه مركز البحث العلمي بجامعة باتنة 2 بعاصمة الولاية لعرض مشروع المنصة الرقمية للحماية المدنية بحضور إطارات القطاع من 16 ولاية من شرق وجنوب شرق البلاد أن "هذه المرحلة ستكون مسبوقة بلقاءات لتقديم شروحات وعرض آلية عمل هذه المنصة وتركيبها على أن يليها بعد ذلك برنامج تكويني لفائدة إطارات القطاع خاص بكيفية استعمالها قبل دخولها المرحلة التجريبية".

و يعد لقاء باتنة في هذا السياق "الثاني" بعد ذلك الذي احتضنته الجزائر العاصمة وضم ولايات وسط البلاد فيما ستحتضن ولاية مستغانم لقاء ثالثا مماثلا لفائدة إطارات القطاع لولايات غرب البلاد.

و تدخل هذه العملية في إطار برنامج المديرية العامة لعصرنة القطاع وخاصة القطاع العملياتي الذي يعد العمود الفقري للحماية المدنية وهذا تماشيا مع سياسة الحكومة لرقمنة الدوائر الوزارية ومختلف القطاعات .

وأضاف نفس المصدر أن "رقمنة قطاع الحماية المدنية ستتم على 3 مستويات، الأول الوحدات والثاني مركز التنسيق العملي وأخيرا مركز التنسيق الوطني ".

وتم إنجاز المنصة الرقمية للحماية المدنية التي اقترحت تسميتها مبدئيا ب "أين حماية" بالتعاون مع مؤسسة "أين بزنس" الجزائرية 100 بالمائة , إستنادا للرائد مريزق كفوس,  مبينا بأن أهدافها تتمثل في "استغلال المعلومات العملياتية بصفة دقيقة وآنية واستغلال نظام الإعلام الجغرافي وكذا استغلال الإحصائيات العملياتية وتحليلها مع توحيد طريقة العمل بين مديريات الحماية المدنية عبر الوطن ".

و حضر أشغال اليوم الدراسي رؤساء مراكز التنسيق العملياتي والمكلفين بالإعلام على مستوى مديريات الحماية المدنية بالولايات ال 16 إلى جانب مدير القطاع بباتنة العقيد جمال خمار حيث تضمن شروحات نظرية وكذا ورشات تطبيقية حول عمل المنصة الرقمية .

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دخول مشروع المنصة الرقمية للحماية المدنية حيز الاستغلال "بداية 2021"
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 19:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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