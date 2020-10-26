إيليزي-حماية مدنية: قافلة طبية تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية

إيليزي- توجهت قافلة طبية اليوم الاثنين نحو المناطق النائية بولاية إيليزي تجسيدا للبرنامج التضامني المسطر من المديرية العامة للحماية المدنية الرامي إلى دعم التكفل الصحي لسكان الأرياف والمناطق المعزولة.

وتهدف هذه القافلة التي أشرف على انطلاقها من مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والي الولاية مصطفى أغامير إلى تقديم إسعافات أولية و إجراء فحوصات طبية مجانية مع توزيع كميات من الأدوية لفائدة سكان هذه المناطق سيما فئات الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، حسبما صرح لـوأج مسؤول مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وتستهدف هذه القافلة التضامنية في مرحلتها الأولى 12 تجمعا سكانيا بالولاية على غرار طارات وتاست و أميهرو و إيفني وواد سامن ، وذلك على مدار 10 أيام وبإشراف فريق طبي مختلط، حسبما أفاد النقيب أبركان جمعي.

كما يتضمن برنامجها جانبا تحسيسيا حول مختلف الأمراض التي تنتشر في الوسط الريفي وسبل الوقاية منها، وكذا القيام بعملية إحصاء لمختلف الحالات المرضية المستعصية والمستعجلة بهدف نقلها نحو المؤسسات الاستشفائية للعلاج، حسب ذات المتحدث.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المسعى التضامني للمديرية العامة للحماية المدنية بهدف تأمين الرعاية الصحية لسكان الأرياف، والمناطق النائية من خلال تقريب الخدمات الصحية وضمان المرافقة الطبية المنتظمة بهذه المناطق، كما أشير إليه.