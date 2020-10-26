أمطار مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء في شرق البلاد

الجزائر - ستعرف بعض الولايات بشرق البلاد هطول أمطار رعدية يومي الاثنين و الثلاثاء، حسبما أفادت نشرية جوية خاصة "أمطار" للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وستتهاطل هذه الامطار على كل من ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق اهراس ليصل بذلك مستوى اليقظة الى "البرتقالي"، حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الاثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال 16سا00 الى غاية يوم غدا الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا 06سا00.

إقرأ أيضا: هطول أمطار على ولايات ساحلية وسطى وشرقية وأوضح المصدر ان كميات الامطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم محذرا "من هبوب رياح مصحوبة برعود".

وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر تصفح خريطة اليقظة على الموقع الالكتروني