سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح

الجزائر - دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يوم الأحد المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر عدة ولايات التقرب من مصالحها التجارية على مستوى مديريات المشاريع قصد استكمال الإجراءات الإدارية و المالية تحسبا لعملية تسليم المفاتيح التي ستتم في الأيام المقبلة، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع حي 1021 مسكن ترقوي عمومي بالرحمانية (العاصمة) حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 494 مسكن .

كما يتعلق الأمر بمواقع حي 488 مسكن ترقوي عمومي ب"بورعدة" الرغاية حيث يبلغ عدد السكنات المعنية بالتسليم 177 مسكن و حي 760 مسكن ترقوي عمومي بحي "فايزي" برج البحري حيث يبلغ عدد السكنات المبرمجة للتسليم 72 مسكن.

و يوجد من ضمن المواقع أيضا حي 380 مسكن ترقوي عمومي علي منجلي بقسنطينة حيث يبلع عدد السكنات المعنية بالتسليم 380 مسكن و حي 500 مسكن ترقوي عمومي بتيبازة و تبلغ السكنات المرتقب تسليمها 35 مسكن.