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أم البواقي : الجيش الوطني الشعبي يشارك في حملة لغرس 3350 شجيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 14:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

أم البواقي - شارك أفراد الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد بولاية أم البواقي في حملة لغرس 3.350 شجيرة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة المصادف ل 25 أكتوبر من كل سنة.

وقد تم تنظيم حملة الغرس التي أشرف عليها والي أم البواقي زين الدين تيبورتين من طرف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بالتعاون مع محافظة الغابات وبمشاركة أفراد الدرك الوطني والحماية المدنية والشرطة.

كما شارك في هذه العملية التي تمت بمنطقة "قليف" الجبلية التابعة لبلدية عين الزيتون ونهج هواري بومدين والحي الجديد (500 سكن عدل) بعاصمة الولاية مواطنون وجمعيات ومنظمات محلية بالإضافة إلى مشاركين من الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأفاد المكلف بالإيصال والإعلام والتوجيه بالقطاع العسكري لولاية أم البواقي الملازم أول أحمد علالي في تصريح صحفي بأن هذه العملية تندرج في إطار مشاركة الجيش الوطني الشعبي في البرنامج الوطني للتشجير(2020-2021) بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية, مضيفا بأن الهدف من هذه المبادرة هو "غرس ثقافة التشجير وتنمية الحس البيئي لدى أفراد الجيش الوطني الشعبي والمساهمة في المحافظة على المحيط".

وكشف من جهته محافظ الغابات بأم البواقي عثمان رغيوة بأن حملة غراسة الأشجار في الوسطين الغابي والحضري التي انطلقت اليوم ستتواصل إلى غاية 31 مارس المقبل لتمس جميع بلديات أم البواقي.

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 14:29
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أم البواقي : الجيش الوطني الشعبي يشارك في حملة لغرس 3350 شجيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 14:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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