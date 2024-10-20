جيجل: وزيرة التضامن تشرف على ربط 1600 مسكنا ببلدية زيامة منصورية بشبكة الغاز الطبيعي

وتندرج هذه العملية، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت من طرف ممثلي مديرية الطاقة بالولاية، ضمن البرنامج الخاص بتعميم التزويد بهذه المادة الحيوية وخاصة مناطق الظل وهي العملية التي خصص لها غلاف مالي يفوق 230 مليون دج.
وقد استفادت ضمن هذه العملية العائلات القاطنة بمناطق زيامة منصورية وأزيرو وبوبلاطن بمجموع أزيد من 1600 عائلة.
وخلال تفقدها لبعض المراكز المختصة التابعة لقطاعها بعاصمة الولاية على غرار المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا والمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا، وقفت السيدة كريكو على مدى احترام التدابير الوقائية المتعلقة بتطبيق البروتوكول الصحي بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين في هذه المراكز.
وأشارت الوزيرة بعد استماعها لشروحات قدمت لها بعين المكان من طرف مسؤولي هذه المراكز إلى أن العمل جار حاليا بالتنسيق مع بعض الدوائر الوزارية الأخرى على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتكفل بالأطفال الذين يعانون من طيف التوحد وكذا وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتمكين هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المساهمة في صناعة شباك الصيد البحري.
ومن جهة أخرى، الحت السيدة كريكو على ضرورة الاعتماد على المزارع النموذجية في تكوين المتمدرسين، لما لها من سهولة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من كسب مهارات فلاحية تمكنهم من ولوج عالم الشغل والاندماج في الحياة العملية والاتكال على النفس.
وذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال تدشينها لمعرض خاص بالمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار دعم التشغيل أقيم ببهو دار الثقافة عمر أوصديق، بأن دائرتها الوزارية خصصت 1500 قرض مصغر لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة قصد إعطاء الفرصة لهذه الشريحة لتجسيد مشاريعها و إبراز قدراتها.