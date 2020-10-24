وهران: الإطاحة بعصابة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

وفي عملية نوعية تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك عصابة إجرامية منظمة متكونة من 3 أشخاص مختصة في التهريب الدولي والحيازة والاتجار بالمخدرات بفضل استغلال معلومات مفادها قيام أفراد بنقل مخدرات باستعمال شاحنة مموهة، كما أشير إليه.
وبعد مراقبة وترصد تحركات هذه العصابة تم توقيف أحد أفرادها بالقرب من محور الدوران بحي "ايسطو" على مثن شاحنة عثر بداخلها اثر عملية تفتيش على طردين من الكيف المعالج مكيفة في شكل 10 صفائح بوزن 8ر10 كغ وكذا مبلغ مالي بقيمة 200 ألف دج.
ومكنت التحريات الأولية من تحديد هوية باقي أفراد العصابة ليتم توقيف متورط ثاني داخل مسكنه وحجز 400 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي بقيمة 25ر1 مليون دج من عائدات بيع هذه السموم. وكذا متورط ثالث (الممون الرئيس) بعد تمديد الاختصاص إلى إحدى الولايات الغربية المجاورة بالقرب من مسكنه وحجز شاحنة كانت تستعمل في نقل المخدرات، حسب ذات المصدر.
وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين الثلاثة الذين يتراوح أعمارهم ما بين 36 و58 سنة سيحالون بموجبه على العدالة بتهمة تهريب المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة والمساس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس من والى خارج الوطن، كما أشير إليه.