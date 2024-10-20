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تلمسان: حجز أزيد من 9 كلغ من الكيف المعالج  ببلدية الغزوات

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

تلمسان -  قام عناصر أمن ولاية تلمسان بحجز 9 كلغ و 800 غرام من الكيف المعالج ببلدية الغزوات، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وجاءت العملية، التي قام بها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية تلمسان، بناء عن عملية تحري وتحقيق معمق قام به ذات العناصر ببلدية الغزوات كلل بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 39 سنة، حسب نفس المصدر.

وسمحت عملية تفتيش منازلهم بذات البلدية من العثور على الكمية المذكورة من الكيف المعالج وهواتف نقالة وحجز مركبة، استنادا لذات البيان.

وقد تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه الأشخاص الثلاثة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات بتهمة الاستيراد والتخزين والنقل والمتاجرة بالمخدرات، كما أشير إليه.

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تلمسان: حجز أزيد من 9 كلغ من الكيف المعالج  ببلدية الغزوات
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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