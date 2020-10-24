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مستغانم: توقيف شخص متورط في تزوير وثائق لاقتناء قوارب للهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

مستغانم - تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من توقيف شخص تورط في عمليات تزوير وثائق إدارية لاقتناء قوارب موجهة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسبما أستفيد اليوم السبت من هذا السلك الأمني.

وذكر رئيس الأمن الحضري الخارجي لحجاج محافظ الشرطة سيد أحمد كعيبيش لوأج أن العملية جاءت إثر نقطة مراقبة تم وضعها بمدخل مدينة حجاج (45 كيلومتر شرق مستغانم قامت خلالها عناصر الشرطة بتوقيف شاحنة كانت تقل قارب نزهة.

وبعد مراقبة الوثائق الخاصة بالمشتبه به (26 سنة) تبين أن الرخص التي يستعملها لاقتناء القوارب بمختلف أنواعها مزورة حيث كان المعني يقوم بنسخ الوثيقة الأصلية ويغير التاريخ في كل مرة يضيف ذات المتحدث.

وأوضح نفس المصدر أن تفتيش مسكن المشتبه به بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي مكن من العثور على 3 قوارب مطاطية أخرى تضاف إلى قارب النزهة ومجدافين.

وبتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية بهدف اقتناء قوارب تستخدم في عمليات الهجرة غير الشرعية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوف سيحال بموجبه أمام محكمة سيدي علي كما أشار إليه ذات المصدر.

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مستغانم: توقيف شخص متورط في تزوير وثائق لاقتناء قوارب للهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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